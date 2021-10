Kiedy można zlikwidować międzyplon?

Jeśli międzyplon nie jest obwarowany żadnymi zobowiązaniami, możemy go zlikwidować kiedy nam się żywnie podoba. Coraz częściej jednak międzyplon jest wykorzystywany do realizacji podjętych zobowiązań. Wówczas czas jego utrzymania na polu jest ściśle określony. Przypomnijmy sobie daty graniczne dla poszczególnych przypadków.

Międzyplony są wykorzystywane zarówno w realizacji wymogów Zazielenienia jak i w przypadku podjęcia wybranych zobowiązań Rolnośrodowiskowo-Klimatycznych.

W każdym przypadku wyznaczone są nieco inne daty ich wysiewu oraz utrzymania na polu.

Dobra wilgotność gleby, jaką zanotowano w okresie siewu międzyplonów ścierniskowych, a następnie w czasie ich wschodów decyduje często o powodzeniu takiej uprawy. W tym sezonie opady, głównie te z końca sierpnia bardzo korzystnie wpływały na stan i kondycję międzyplonów ścierniskowych.

W efekcie wiele z nich osiągnęło obfitą biomasę i stanowić będą dobre źródło makroskładników i materii organicznej dla upraw następczych.

Taki widok brodawek na korzeniach grochu wysiewanego w międzyplonie szczególnie cieszy w obliczu drogich nawozów azotowych Fot. T. Kuchta

Wiele jednak zależy od terminu siewu międzyplonu i okresu jego utrzymania na polu. Jeśli międzyplon jest obwarowany poszczególnymi zobowiązaniami, należy przestrzegać terminów jego likwidacji. Przypomnijmy te daty graniczne, gdyż bardzo często rolnikom się one mylą i tym samym narażają się oni na niepotrzebne sankcje oraz kary.

Ważną rzeczą jest to, że każdy międzyplon pełni określoną funkcję i tym samym może być wykorzystywany tylko do spełnienia jednego rodzaju zobowiązania.

Międzyplony w ramach EFA

Przypadek 1. Międzyplon ścierniskowy (EFA 14a)

Według obowiązujących przepisów międzyplony ścierniskowe wysiewane w ramach obszaru proekologicznego (EFA) jako sposób realizacji w gospodarstwie Zazielenienia muszą być utrzymywane minimum 8 tygodni od siewu. Z tym, że należy pamiętać już kolejny sezon mamy dwie możliwości postępowania.

Stały termin wysiewu i utrzymania międzyplonu:

• wysiew od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia danego roku,

• utrzymanie na polu co najmniej do dnia 15 października.

Indywidualne podejście:

• wysiew: w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia,

• utrzymanie: przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki.

W każdym przypadku takie międzyplony ścierniskowe można już swobodnie likwidować.

Przypadek 2. Międzyplon ozimy (EFA 14b)

Inaczej przedstawia się sytuacja jeśli zadeklarowano we wniosku o dopłaty bezpośrednie, że zazielenienie będzie także realizowane poprzez wysiew międzyplonu ozimego. W tym roku jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych rolnik nie mógł dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w ww. terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, mógł zamienić międzyplon ścierniskowy, np. na międzyplon ozimy ( w tym zamienić deklarowane gatunki w mieszance albo), który należało wysiać od dnia 1 lipca do dnia 1 października. Mógł także w tej sytuacji zamienić działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Podsumowując terminy dotyczące międzyplonu ozimego jako EFA:

• wysiew: od dnia 1 lipca do dnia 1 października danego roku,

• utrzymanie: do dnia 15 lutego kolejnego roku.

Międzyplony w programach Rolnośrodowiskowo- Klimatycznych

Przypadek 1. w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone

W tym przypadku rolnik jest zobowiązany do dwukrotnego, w trakcie 5-letniego okresu trwania zobowiązania, zrealizowania praktyki dodatkowej, w tym obowiązkowo raz – międzyplonu. Praktyka dodatkowa musi być wykonana najpóźniej w 4–tym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowo- klimatycznego;

Terminy:

• wysiew: do dnia 1 października br.

• utrzymanie: do dnia 15 lutego kolejnego roku.

Przypadek 2. Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, w ramach wariantu 2.1. Międzyplony

Realizowany może być tylko na obszarach: szczególnie zagrożonych erozją wodną, obszarach problemowych o niskiej zawartości próchnicy, obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami.

Terminy:

• wysiew: do dnia 15 września br.

• utrzymanie: do 1 marca kolejnego roku.

A Wy siejecie międzyplony? W jakim celu? Kiedy likwidujecie?