Kiedy plantacja rzepaku kwalifikuje się do likwidacji po przymrozkach?

Niestety przymrozki nie ustają. Zagrażają bardzo zaawansowanemu w rozwoju rzepakowi, który często już kwitnie. Niepokój jest uzasadniony, ale decyzji o likwidacji plantacji nie należy podejmować pochopnie. Należy policzyć obsadę i sprawdzić szyjkę korzeniową i korzeń, a także zwrócić uwagę na pąki kwiatowe.

Niskie temperatury nie ustępują. Ostatniej nocy spadły nawet do -5°C. To martwi szczególnie plantatorów rzepaku. Na roślinach po fali mrozów widać popękane łodygi, przebarwienia i puste wiązki przewodzące. Część kwiatów jest w pełni rozwinięta, a pąki nabrzmiałe, przez co są bardzo narażone na stres. Niestety z powodu mrozu pąki kwiatowe i młode zawiązki łuszczyn mogą odpaść. Nie zawiążą się łuszczyny (mogą zostać same szypułki z brunatną końcówką), ale taką sytuacje będzie można dopiero zauważyć za ok. 2-3 tygodnie. Gdyż może dojść do rozerwanie, a nawet zamierania uszkodzonych fragmentów tkanek.

U mnie tez widać pierwsze płatki z mrozu opadły👇 pic.twitter.com/apNWgxHFdN — Marek Studziński (@MarekStudzinski) April 19, 2020

Przypominamy porady eksperta Corteva Agriscience - Pioneer Tomasza Kopca, który podaje cechy i elementy, po których rozpoznamy przemrożone rośliny:

1. Uszkodzenia szyjki korzeniowej i samego korzenia - brunatnienie, gnicie tkanki korzeniowej, braki przyrostów nowych włośników korzeniowych - objawy dające 100 proc. pewność przemrożenia. Takie rośliny należy traktować jako martwe.

2. Brunatnienie stożka wzrostu - objaw także dający 100 proc. pewność przemarznięcia; stożek wzrostu od ruszenia wegetacji zawsze powinien być intensywnie zielony i uwodniony. Całkowite zniesienie dominacji wierzchołkowej będzie powodowało krzaczastość roślin a w efekcie brak lub bardzo nierównomierne kwitnienie. Najczęściej takie rośliny nie wytwarzają plonu tylko masę zieloną.

2. Zapach - przemrożone rośliny rzepaku zaczynają pachnieć zgniłą/kiszoną kapustą, to bardzo charakterystyczny objaw i jeden z pierwszych.

3. Turgor - przemrożone rośliny rzepaku są wiotkie, poskręcane.

4. Gnicie tkanek - przemrożenia występują w różnych częściach rośliny - stożek wzrostu, pęd główny, ogonki liściowe, pąki kwiatowe - wszędzie tam gdzie przemarzła tkanka zaczyna się proces gnicia, który w efekcie obejmuje całą roślinę, jest to tzw. rozpad gnilny.

5. Zasychanie liści rozetowych i utrata masy zielonej.

Tomasz Kopiec z Corteva Agriscience - Pioneer przedstawił też sugestie, kiedy rolnik powinien podjąć decyzję o likwidacji plantacji rzepaku.

1. Obsada roślin - obsada zdrowych roślin mniejsza niż 15 szt./m2.

2. Zachowanie równomierności - zdrowe rośliny muszą być równomiernie rozłożone na całym polu; nawet jeśli obsada wynosi 15 – 20 szt./m2 ,ale są to tylko skupiska roślin w kilku miejscach na polu a reszta stanowiska to goła ziemia, należy podjąć decyzję o likwidacji.

3. Zasada "mniejszego zła" - jeżeli termin agrotechniczny pozwala na wysiew rośliny jarej (np. kukurydza, groszek, buraki cukrowe) i nie jest to termin opóźniony, bezpieczniej jest zlikwidować plantację rzepaku. W przypadku opóźnionego terminu siewu rośliny jarej i przewidywanego z tego powodu niższego plonu, należy zastanowić się, czy pozostawienie słabej plantacji rzepaku i zbiór jakiegokolwiek proc. plonu nie przyniesie rolnikowi większego zysku od poniesionych nakładów na poprowadzenie nowej uprawy i niepewnego zysku.