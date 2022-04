Kwiecień to czas siewu kukurydzy. Ale pogoda już kolejny raz to znacząco utrudnia. Jest zimno i do tego jeszcze sucho. Rolnicy czekają, bo w wypadku tego gatunku bardzo ważna jest temperatura gleby. Nie może być ona zbyt niska.

Typ ziarna kukurydzy decyduje w dużej mierze o terminie siewu kukurydzy. Flint „lubi” chłody, dent już niekoniecznie.

Temperatura gleby podczas siewu kukurydzy najlepiej, aby miała co najmniej 8 stopni Celsjusza. Mierzy się ją na głębokości 5 cm.

W ubiegłym roku opóźnienie siewu, i później zbioru kukurydzy, sięgało nawet trzy tygodnie.

O terminie siewu kukurydzy pisaliśmy więcej w artykule poniżej. Generalnie w tym roku jest w glebie mało wilgoci. Często mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. erozji wietrznej, czyli na polach można obserwować unoszące się pyły kurzu. Takie warunki mogą zagrozić rozwojowi kukurydzy. Dlatego ogólnie przyjęło się twierdzić, że w takiej sytuacji wskazane jest, aby siew wykonać możliwie jak najwcześniej. Prof. Paweł Bereś jednak podkreślał, że nie ma się co śpieszyć. W jego opinii bardzo wczesny siew kukurydzy, ale też i ten opóźniony, to jednak eksperyment i warto w tym względzie trzymać się już wyznaczonych ścieżek.

W podobnym tonie wypowiadał się dla nas w roku ubiegłym Tadeusz Szymańczak, rolnik od lat uprawiający kukurydzę. - Pośpiech nie jest wskazany. Mniejszym błędem jest, jeśli ktoś nie zdąży i sieje w okolicach 5 maja, niż zasieje za wcześnie. Ponieważ nasiona, które leżą w glebie długo, praktycznie tracą energię kiełkowania. Może to spowodować, że jeśli zrobi się na górze skorupka, to bywało tak, że nasiono nie może się przebić i zostaje, ginie pod glebą – mówił nam Szymańczak, rolnik i rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Wnioski z siewów kukurydzy w 2021 r.

W roku 2021 padł rekord uprawy kukurydzy. Nikt się raczej nie spodziewał, że areał produkcji tego gatunku przekroczy 1,7 mln ha, a tak się stało. Oczywiście ponad milion ha obsianych było odmianami z przeznaczeniem na ziarno. Mniejszą powierzchnię zajmowała kukurydza kiszonkowa. Czy w tym roku będzie przekroczona ta granica i zbliżymy się do magicznych 2 mln ha? Bardzo możliwe, bo zainteresowanie wysiewem kukurydzy jest bardzo wysokie. Sprzedaż nasion rozpoczęła się bardzo wcześniej, bo już podczas ubiegłorocznych zbiorów kukurydzy ziarnowej, czyli w październiku. Wtedy już rolnicy kupowali „najlepsze” odmiany. Na początku 2022 r. podaż materiału siewnego była ograniczona, a wybór zmniejszał się z miesiąca na miesiąc. Teraz owszem można kupić jeszcze nasiona tego gatunku, ale zostały już nieliczne odmiany.

To, że kukurydza lubi ciepło pokazał bardzo dobitnie ubiegły rok. Przypominamy, że wówczas kwiecień, ale też i początek maja był bardzo zimny. Teraz też jest chłodno, ale przeważnie bardzo sucho. Chociaż niestety pogoda jest bardzo zmienna i może się okazać, że najbliższe dni będą się odznaczać opadami deszczu, które są bardzo potrzebne, ale w nadmiarze kolejny raz mogą utrudnić siewy.

Jak finalnie plonowały odmiany kukurydzy w 2021 r.? Okazało się, że opóźnienia sięgające dwóch, a nawet trzech tygodni w siewie tego gatunku, miały swoje odzwierciedlenie w plonach. Z powodu chłodów, trochę gorzej radziły sobie w roku ubiegłym odmiany typu dent i to zwłaszcza na tych lepszych stanowiskach. Na glebach lekkich kukurydza zwykle plonowała wyżej, ponieważ te gleby się też szybciej nagrzewały wczesną wiosną, co było kluczowe, ze względu na przebieg pogody. Poza tym istotna była też liczba FAO, czyli wczesność odmian. Okazało się bowiem, że zwykle te późne odmiany podczas zbiorów cechowały się wyższą wilgotnością i tym samym opóźniły zbiory. - Pierwsze sygnały o zbiorach mówiły o plonach rzędu 10-12 t/ha przy wilgotności 34-36 nawet 38 proc. Na chwilę obecną wilgotności zeszły poniżej 30%, a plony oscylują najczęściej w przedziałach 12-14, a nawet 16 t/ha. Zależność siewów kwietniowych i niższych wilgotności jest tutaj widoczna – mówił nam na początku listopada przedstawiciel jednej z firm hodowlano-nasiennych.

Środki produkcji kupisz na Giełdzie Rolnej.

Kolejnym ważnym wnioskiem z roku ubiegłego, była wczesność odmian. Jak radził prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy we wrześniu, to nie wybór, w momencie opóźnień siewów, odmian średnio późnych, czy na granicy około FAO 300. - Raczej warto stawiać na odmiany o FAO 230 i niżej, jako że mamy w tej grupie doskonałe odmiany, które wcale plonami nie ustępują odmianom późniejszym, a są to odmiany, które potrafią bardzo wcześnie uzyskać plon. Można wtedy uzyskać też taką wilgotność, która jest ekonomiczna – mówił prof. Michalski.

Finalnie z badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, można było wywnioskować, że plony ziarna nie były złe. A nawet w poszczególnych grupach wczesności okazały się najwyższe w porównaniu z czterema ostatnimi latami. Dlatego nawet te wstępnie źle zapowiadające się warunki pogodowe, mogą z biegiem czasu skorygować rozwój kukurydzy.

Kiedy siać odmiany flint?

Wracamy zatem do naszego tytułowego pytania. Przypominamy, że odmiany kukurydzy mają różne typy ziarna. Od flint, po dent, a także typu pośredniego i z przewagą konkretnego. Co to oznacza dla wyboru terminu siewu kukurydzy?

Te o okrągłym kształcie nasion – flinty, wysiewać można wcześniej, bo preferują one chłodniejszą glebę. Chociaż tak jak napisałam na początku, najlepiej jest kiedy jej temperatura sięga 8 st. C, to flinty, jak jest taka konieczność mogą być wysiewane przy temperaturze 5-6°. Odmiany, które mają taki tym ziarna, bądź przewagę, odznaczają się bowiem szybkim rozwojem początkowym, co za tym idzie też wyższą odpornością na chłody. Wcześniej zakwitają. Jakie stanowisko preferują? Przeważnie te lepsze. Gleby ciężkie i wolno nagrzewające się, raczej gliniaste. Odmiany takie zaleca się uprawiać w rejonach północnych i północno-wschodnich Polski oraz w gospodarstwach o dużym udziale kukurydzy w strukturze zasiewów, co wymusza konieczność wykonania wczesnych siewów.

Kiedy siać denty?

Odmiany typu ziarna dent tzw. koński ząb, bądź z przewagą tego typu są zwykle wysiewane na tzw. cieplejsze gleby, właśnie o temperaturze powyżej 8 st. C.

Dlaczego? Bo one cechują się wolniejszym rozwojem początkowym w porównaniu z flintami. Przez co są bardziej wrażliwe na ochłodzenia. Preferują one gleby lekkie, szybko się nagrzewające. Odmiany tego typu ziarna cechują się wyższym potencjałem plonowania. Odmiany tego typu szybciej oddają wodę, ale też łatwiej się omłacają.