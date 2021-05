Kiedy zbiory truskawek?

W Bielinach, truskawkowym zagłębiu pod Kielcami pojawiły się pierwsze truskawki z upraw tunelowych. Te polowe będą dostępne dopiero w połowie czerwca - podaje Radio Kielce.

Andrzej Bozowski, prezes stowarzyszenia Truskawki Bielińskie informuje, że we wczesnych odmianach pokazały się właśnie kwiaty. Oznacza to, że zbiory będą mogły rozpocząć się za około miesiąc. W porównaniu do poprzedniego roku, opóźnienie w zbiorach będzie wynosiło około dwóch tygodni.

Na plantacjach słabych i uszkodzonych plony w tym roku nie będą obfite. Zaszkodził im mróz i opuchlak, czyli larwa, atakująca korzenie.

Więcej na sadyogrody.pl