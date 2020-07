Coraz częściej pojawia się informacje w prasie o konopiach - nie tylko w kontekście halucynogennym, autorzy dostrzegają potencjał ekonomiczny leżący w tej roślinie. Konopie mają szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, medycznym, farmaceutycznym, budownictwie, motoryzacji i innych. Polska ma potencjał do uprawy konopi.

Aspekty dotyczące wykorzystania, ścieżkę postępowanie przy chęci podjęcia się uprawy konopi przemysłowych, wyzwania prawne i społeczne, z jakimi trzeba się mierzyć przy prowadzeniu uprawy – to tylko niektóre z pytań, które pojawiają się wśród zainteresowanych tym gatunkiem. Wychodząc im naprzeciw m.in. tematy te poruszano podczas ostatniej międzynarodowej konferencji Central European Cannabis Forum (CECF), największego tego typu wirtualnego spotkania w Europie Środkowo- Wschodniej branży konopnej oraz medycznej marihuany. Choć podczas kilku dni spotkań dominowały tematy ukierunkowane na wykorzystanie medyczne i uwarunkowania prawne z tym związane to nie mogło zabraknąć panelu dotyczącego konopi i możliwości jakie dają rośliny polskiej ekonomii.

Panel „konopie i możliwości polskiej ekonomii” adresowany był przede wszystkim do praktyków, osób chcących zająć się uprawą konopi przemysłowych, w którym wiedzą i doświadczeniem dzieliło się grono ekspertów. W dyskusji uczestniczyli: Witold Czeszak z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Patryk Czech z przedsiębiorstwa rolnego Afori, Jacek Kramarz z HemPoland – zajmujący się uprawą, skupem, przerobem, sprzedażą produktów z konopi, Katarzyna Średnicka, naczelnik Wydziału Produktów Roślinnych z Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz mec. Paweł Sawicki z NGL Legal, który tłumaczy zawiłości natury prawnej.

Tematy dobrano ta,k by możliwie dogłębnie odpowiedzieć na najczęściej nurtujące pytania. Prelegenci przedstawili zalety rośliny i różnorodność zastosowań konopi włóknistych w przemyśle. Trzeba zaznaczyć, że konopie można wykorzystać w całości. Wiechy – szczytowe części roślin wykorzystuje się do produkcji olejków CBD. Nasiona to cenne źródło białka i zdrowych tłuszczy. Można je zjadać w całości lub produkować bogaty w kwasy omega 3 i 6 olej, który stosowany jest w przemyśle spożywczym i jako kosmetyk. Włókno konopne wykorzystuje się m.in. w przemyśle tekstylnym, do produkcji lin i rdzeni lin stalowych. Paździerz wykorzystuje się w budownictwie, całą biomasę do produkcji papieru. Biomasa lignocelulozowa jest z kolei cennym surowcem do produkcji biopaliwa.

Biorąc pod uwagę szerokie wykorzystanie roślin konopie przemysłowe odgrywają ważną rolę w rolnictwie. Polscy rolnicy mogą liczyć m.in. na wsparcie Polskiego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania, który stworzył Program Konopny. Jest to forma wsparcia i kontraktacji zbioru plonów.

- Rolnicy chcący wejść w nowy kierunek upraw mogą liczyć na bezpośrednie płatności dostępne w różnych wariantach. Kontraktacja upraw z instytutem daje gwarancję na sprzedaż uzyskanych plonów – mówił Witold Czeszak z IWNiRZ.

Patryk Czech z przedsiębiorstwa rolnego Afori podpowiadał, że najlepiej zacząć od znalezienia firmy skupującej surowiec, których jest coraz więcej. Osoby tam pracujące dysponują sporą wiedzą i warto z niej korzystać.

Uprawę konopi regulują przepisy o ustawie o narkomanii i każdy rolnik powinien mieć zezwolenia na ich uprawę. Chcąc uzyskać zezwolenie, należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla położenia upraw. Organ wydający zezwolenie sprawują także nadzór nad uprawą. Również skup konopi wymaga posiadanie zezwolenia. Konopie można uprawiać w określonych rejonach, na określonych powierzchniach. Rejonizację określają sejmiki poszczególnych województw na podstawie informacjo o zapotrzebowaniu wielkości upraw w danych rejonach.

-Przepisy mogą wydawać się skomplikowane, ale mają na celu monitorowanie upraw konopi. Nie tylko przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się narkomani, ale zabezpieczeniu też w pewien sposób plantatorów, gdy ci posiadają odpowiednie dokumenty – wskazywała Katarzyna Średnicka, naczelnik Wydziału Produktów Roślinnych z Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych MRiRW.

Konopie siewne zawierają poniżej 0,2 proc. THC (tetrahydrokannabinol), czyli głównej substancji psychoaktywnej. W związku z tym żadna ilość konopi przemysłowych nie wywołuje efektów podobnych do marihuany. Tymczasem ich uprawa napotyka na przeszkody, przede wszystkim natury prawnej. Rośliny, produkty konopne mogą podlegać kontroli na zwartość THC, która budzi wątpliwości.

- Nie znam niepodważalnych metod określania zwartość THC, która wskazywałaby czy w danym produkcie, roślinie jest 0,2 czy może0,3 lub 0,25 THC i do którego miejsca za przecinkiem należałoby te badania prowadzić – mówił mec. Paweł Sawicki z NGL Legal.

Konopie i ich przetwórstwo mają przyszłość, ale wymagają pewnych uregulowań natury prawnej, szczególnie dotyczy to kannabinoidów. Wiele wskazuje, że to właśnie ten uboczny produkt będzie nowym kierunkiem w uprawie tych roślin. Wzrasta zainteresowanie konsumentów takimi kannabinoidami jak: kannabigerol (CBG) czy kannabidiwaryna (CBD-V) i dlatego od rolników oczekiwać się będzie uprawy odmian, które zaspokoją zapotrzebowanie na te związki. To w Europie wciąć nisza, którą możemy wypełnić.

- Rozwój rynku konopnego w największym stopniu opiera się na przetwórstwie wiech, z których są pozyskiwane są kannabinoidy znajdujące później zastosowanie w suplementach diet czy kosmetykach – wskazywał Jacek Kramarz z HemPoland.

Dodał, że wsparcie rozwoju powinno być ukierunkowane właśnie na ten rynek, gdzie inwestycje najszybciej mogą być zrealizowane. Jednak tylko przy stabilnym otoczeniu prawnym, firmy będą realizowały inwestycje w tym obszarze i rolnicy nie będą mieli problemu ze sprzedażą plonów.

- Funkcjonują pewne ogranicza dotyczące komercjalizacji produktów gotowych, przede wszystkim przetwórstwa, jak i wynikające z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz regulacji europejskich o nowej żywności. Powinniśmy koncentrować się na ich udrożnieniu, wtedy możliwe będzie przyspieszenie rozwoju, wzrost areału upraw, miejsc pracy w tym obszarze i tym samym wzrost dochodów do budżetu państwa z tytułu podatków – wskazywał Jacek Kramarz z HemPoland

Przepisy unijne są takie same dla wszystkich krajów członkowskich, różna jest tylko ich interpretacja i stosowanie w szczegółach.

- Dobrym kierunkiem byłaby próba uregulowanie upraw, przetwórstwa, przemysłowego wykorzystania jedną ustawą, aby nie było koniczności szukania i odwoływania się do różnych przepisów. Po to, żeby zarówno rolnik jak i przetwórca mieli jeden akt prawny, w którym są w stanie znaleźć wymogi zarówno dla prowadzenia uprawy jaki i wprowadzania produktu końcowego na rynek. Pod dyskusję na etapie prawotwórczym powinno poddać się też temat, czy należy być rolnikiem, żeby uprawiać konopie – mówił mec. Paweł Sawicki z NGL Legal.

Jacek Kramarz z HemPoland wskazywał, że w dłuższej perspektywie poza kannabinoidami także kierunek przetwórstwa włókienniczego, budownictwa, spożywczy nabierze większego znaczenia i tym bardziej uprawa konopi wymaga wsparcia technicznego.

Z kolei Patryk Czech z przedsiębiorstwa rolnego Afori wskazywał, że konopie już teraz są doskonałą alternatywą. Zasługują na szczególną uwagę zwłaszcza w programach ekologicznych, tym bardziej że mają szerokie okno dla siewu.

- Jeśli np. nie uda się uprawa kukurydza, czy grochu to jeszcze w czerwcu z powodzeniem wysiać można konopie. To roślina, która ma duże przyrosty, buduje głęboki palowy system korzeniowy dzięki czemu pobiera składniki odżywcze oraz wodę z głębszych warstw gleby. Poradzi sobie w warunkach doskwierającej suszy. Konopie przemysłowe są jednymi z najlepszych roślin, które mogą być uprawiane w naszych warunkach, wysoko dotowane w przypadku upraw ekologicznych, ponadto bariery technologiczne w tej uprawie także w przewadze zostały pokonane – mówił Patryk Czech.