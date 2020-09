Konopie – jednoetapowy zbiór nasion kombajnem

Zbiór to najtrudniejsze zadanie w uprawie konopi. Łatwo o błędy, które mogą zniweczyć nasze wcześniejsze starania. Pracujące maszyny szybko zapychają się bardzo wytrzymałymi włóknami konopnymi, a źle ustawiony kombajn będzie „gubić” lub niszczyć nasiona.

Tak jak obiecaliśmy dostarczamy dla Was krótki materiał pochodzący z jednoetapowego zbioru konopi siewnej przeznaczonej na nasiona. W gospodarstwie gatunek ten został zasiany po raz pierwszy, dlatego każdy element agrotechniki to była nowość dla rolnika.

Sukcesywnie dostarczaliśmy materiały pochodzące z tej plantacji, od siewu, po pielęgnację czy zbiór.

Czas na zbiór

Zbiór konopi jest czasochłonny oraz pracochłonny. Można je zbierać dwuetapowo (lepsza jakość nasion) oraz jednoetapowo. Do zbioru jednoetapowego wykorzystuje się kombajny zbożowe. Jednak o błędy na tym etapie bardzo łatwo. Dużo zależy od prawidłowego ustawienia kombajnu, bo podczas zbioru napotyka się na wiele trudności. Jakie były w tym przypadku?

Kombajnowy zbiór konopi siewnych na nasiona został przeprowadzony 9 września. Nie obyło się bez problemów. Największym jest możliwość owinięcia się zbieranej masy na bębnie młócącym i tak też było w tym przypadku, kiedy to spaleniu uległ pasek. Dzięki szybkiej reakcji operatora kombajn w porę zatrzymano i po wymianie paska omłot mógł być kontynuowany. Ponadto, aby ograniczyć możliwość owinięcia się konopi przechodzących przez kombajn zrezygnowano z rozdrabniania wymłóconej masy sieczkarnią i słoma była odkładana na pokos. Warto również zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie kombajnu, gdyż to od niego zależy ile ziaren zostanie na polu. Generalną zasada jest wyregulowanie maszyny na możliwie jak najniższych ustawieniach, tj. obroty bębna i dmuchawy. W tym przypadku operator pracował na ustawieniach zbliżonych do omłotu facelii. Ponadto nie polecane jest stosowanie stołu do rzepaku, gdyż utrudnia on podawanie ciętych konopi na ślimak i dalej do przenośnika pochyłego. Straty ziarna są z pewnością większe, ale ryzyko zapchania kombajnu znacząco spada.\