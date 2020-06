Konopie siewne – wczesne odmiany rozpoczęły kwitnienie

Stan plantacji konopi siewnych w zależności od odmiany i terminu siewu bywa różny. Ze względu na przebieg pogody początki wegetacji bywały trudne, ale wraz z ociepleniem i opadami rośliny bardzo dynamicznie nadrabiają zaległości.

Zajrzeliśmy na jedną z plantacji konopi siewnych położonych w centrum kraju. Rolnik uprawia ją na cele reprodukcyjne. Konopia odmiany Henola powoli wchodzi w fazę kwitnienia. W łanie pojawiają się już płaskonie czyli osobniki męskie, które z plantacji nasiennych trzeba bezwzględnie usuwać (pogarszają one plon). Liczba płaskoni, zależy przede wszystkim od tego, ile tych osobników dopuszczono do pylenia w poprzednim roku. Jest to zatem weryfikacja pracy poprzedniego plantatora nasiennego.Rozpoznanie płaskoni na plantacji nie jest trudne, ponieważ pojawiają się one wcześniej niż typowe wiechy i odróżniają się wyraźnie pokrojem i kolorem, co ułatwia ich usuwanie.

Od pojawienia się płaskoni do początku ich pylenia upływa 4-6 dni. Do tego czasu plantator musi prowadzić selekcję, co ok. 2-3 dni. Płaskonie należy usuwać i wynosić z pola. Trwać to musi tak długo, jak będą pojawiać się one w łanie. Zazwyczaj trwa to kilka tygodni.