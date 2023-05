Konopie włókniste pozytywie wpływają na poprawę jakości gleby, stąd mogą stać się cennym gatunkiem w międzyplonach ścierniskowych. Decydując się na ten gatunek należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Jakich?

Konopie włókniste mogą być wysiane w międzyplonie ścierniskowym.

Mogą być uprawiane w celu uzyskania olejków eterycznych i biomasy na bioenergię a także w celu ich przyorania.

IWNIRZ-PIB w latach 2009-2013 w Zakładzie Doświadczalnym w Pętkowie przeprowadził doświadczenia polowe z odmianą Białobrzeskie. Wyniki 5-letnich doświadczeń polowych potwierdziły przydatność konopi do uprawy w poplonach ścierniskowych.

Temat ten wraca jak bumerang w związku z nowymi wymogami określonymi we WPR 2023-2027. Zarówno w obowiązkach związanych warunkowością (GAEC) oraz w ekoschematach pojawiają się możliwości siewu międzyplonów. Dzięki tym uprawom można realizować wiele obligatoryjnych lub dobrowolnych wymogów.

Czy konopie to dobry wybór aby je siać w międzyplonie? Jakie warunki trzeba spełnić? O tym rozmawiamy z dr Przemysławem Baranieckim z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB.

Zanim jednak przejdziemy do siewu konopi w międzyplonach należy pamiętać, że aby uprawiać konopie włókniste trzeba spełnić kilka podstawowych zasad formalnych. Są one ostatnio nieco uproszczone. Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), z dniem 31 grudnia 2022 r. dotychczasowe zezwolenia w zakresie skupu konopi włóknistych wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę konopi włóknistych wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) straciły ważność. Z dniem 1 stycznia 2023 r. warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować konopie włókniste.

Farmer: Jak wygląda sytuacja w przypadku siewu konopi w międzyplonach ścierniskowych. Czy wymagane jest pozwolenie na ich uprawę?

Dr Przemysław Baraniecki: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdą plantację konopi włóknistych należy zgłosić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Gdzie można pozyskać nasiona odmian konopi włóknistych?

- Przeprowadzone przez IWNIRZ-PIB doświadczenia były prowadzone na odmianach Białobrzeskie i Henola. Materiał siewny dedykowany na polon konopny jest w ciągłej ofercie Programu Konopnego w atrakcyjnej cenie.

Jaka jest wartość nawozowa międzyplonu/fitosanitarna z konopi?

- Konopie wytwarzają dobrze rozbudowany i głęboki system korzeniowy, co znacznie wzbogaca glebę o materię organiczną nawet wówczas, gdy części naziemne zostaną wykorzystane do innych celów (włókno, olejki eteryczne i in.). Ponadto dobrze rozwinięty system korzeniowy poprawia strukturę gleby, również w głębszych warstwach. Nie ma obecnie naukowo potwierdzonych danych dotyczących wartości nawozowej/fitosanitarnej biomasy konopi. Z pewnością duża zawartość substancji lignocelulozowych i stosunkowo duża biomasa pozytywnie wpływają na zawartość materii organicznej/substancji humusowych w glebie. Konopie są dobrym przedplonem dla wszystkich roślin uprawnych i o ile to technicznie możliwe można po nich siać dowolną roślinę. Według opinii rolników uprawa konopi wpływa pozytywnie na plony roślin następczych oraz ogranicza występowanie niektórych patogenów np. stonki kukurydzianej.

Kiedy powinno się wysiać taki międzyplon? W jakiej dawce nasiona?

- Termin siewu powinien nastąpić jak najszybciej po zbiorze plonu głównego i nie później niż do piętnastego sierpnia. Jeżeli wysiewamy tylko konopie włókniste jako poplon to zalecana norma wysiewu wynosi 30- 40 kg/ha

Kiedy należy zlikwidować (w jakiej fazie) taki międzyplon z konopi aby nie było problemów z zagospodarowanie roślin na polu?

Poplon konopny powinno się zlikwidować jak najpóźniej aby zapewnić jak największy plon biomasy. Należy oczywiście ten termin dopasować do bieżących planów zasiewów. Istotnym zagadaniem w kontekście terminu likwidacji poplonu konopnego jest fakt, że rośliny nie przetrwają dłuższych/silniejszych mrozów i w przypadku tradycyjnej, mroźnej zimy zginą. Należy także pamiętać, że są to rośliny włókniste i im są starsze tym trudniej się je rozdrabnia i przeoruje.

W ramach ekoschematu: rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczym zaleca się siać międzyplon w mieszankach. Które gatunki z roślin uprawnych są dobrym komponentem dla konopi?

Nie prowadziliśmy jeszcze takich badań, dlatego na tą chwilę nie możemy zaproponować optymalnego komponentu dla konopi.

Dziękujemy za rozmowę