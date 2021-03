Kontrakty na tegoroczny rzepak nawet po 2050 zł/t netto

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w ubiegłym tygodniu przygotowało zestawienie cen umów kontraktacyjnych nasion rzepaku pod zbiory roku 2021. Maksymalnie wówczas za tonę oferowano 1930 zł/t. W ciągu siedmiu dni wartość kontraktów wzrosła i teraz wynosi ona nawet 2050 zł/t netto.

Cena rzepaku pnie się w górę. Niedawno pisaliśmy o tym, że firmy skupowe za surowiec są w stanie zapłacić ponad 2500 zł/t netto. Cena rzepaku na MATIF zbliża się do historycznego rekordu. Rzepak cały czas drożeje.

Również rośnie wartość podpisywanych umów na nasiona z tegorocznych zbiorów. Ceny na warunkach krajowych wahają się od 1900 do 2050 zł/t netto (zwykle loco magazyn kupującego). Z kolei te na warunkach niemieckich, gdzie m.in. rolnik otrzymuje dopłatę za przekroczenie bazowego poziomu zaolejenia powyżej 40 proc., są jak zwykle niższe i wynoszą od 1950 do 1995 zł/t (cena zależy od zaolejenia, a koszt przewozu i organizacja transportu do magazynu kupującego po stronie sprzedającego. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny: wilgotność 9% i zanieczyszczenia 2%).

Poniżej przedstawiamy zestawienie przygotowane 8 marca przez KZPRiRB (zł/t netto).

Umowy na warunkach krajowych (dostawa lipiec-sierpień):

- ADM Szamotuły – 2020,

- ADM Czernin – 2020,

- ZT Kruszwica* – 2050,

- ZT Kruszwica (Brzeg)* – 2050,

- ZT Bodaczów – 2024 (bez dopłat),

- Komagra – 1900,

- Agrolok – 2000 (bez dopłat),

- Agro-Mat – 1900 (bez dopłat),

- Agro As – 1970,

- Chemirol – 2000,

- Osadkowski S.A. – 2000.

Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenie poniżej 40% (42%*).

Umowy na warunkach niemieckich (dostawa lipiec-sierpień):

- ADM Szamotuły – 1995,

- ADM Czernin – 1995,

- ZT Kruszwica – 1995,

- ZT Kruszwica (Brzeg) – 1995,

- Chemirol – 1980,

- Agro As - 1950.

Źródło: KZPRiRB

Giełda rolna na niej kupisz surowce rolne.