KOWR: Informacja dla producentów i przedsiębiorców wyrabiający wino

15 lipca 2020 r. upływa termin składania w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wniosków o wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino.

Każdy producent i przedsiębiorca, wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, powinien zostać wpisany do ewidencji prowadzonej przez dyrektora Generalnego KOWR.

Na wniosek producenta i przedsiębiorcy dyrektor Generalny KOWR dokonuje wpisu do ewidencji, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino.

Termin składania w KOWR ww. wniosków na rok gospodarczy 2020/2021 (tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2021 r.), upływa 15 lipca 2020 r.

Wnioski o wpis do ewidencji można złożyć osobiście w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie lub wysłać za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

Formularze wniosków o wpis do ewidencji dostępne są na stronie internetowej KOWR: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino/formularze-wnioskow