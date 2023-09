Do kiedy trzeba wysiać i utrzymać międzyplon, aby spełnić wymogi? A to zależy w jakim celu taka uprawa została założona i jakie funkcje ma pełnić. Przypominamy ważne terminy siewu międzyplonu i okresy jego utrzymania na polu w zależności od pojętych zobowiązań w ramach WPR 2023-2027.

Śpieszyć się powinni przede wszystkim rolnicy, którzy podjęli się realizacji eksoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami oraz wariantu międzyplon ozimy. W tym przypadku trzeba go wysiać do 1 października.

Część rolników może już likwidować w niektórych działaniach międzyplon ścierniskowy jeśli od jego siewu minęło 8 tyg. Warunek: złożyli w stosowanym czasie oświadczenie do ARiMR.

Terminy wysiewu i utrzymania międzyplonów podajemy w tabeli poniżej.

Wielu rolników pogubiło się w nowych przepisach ujętych w nowej Wspólnej Polityce Rolnej 2023-2027. Nic dziwnego, zmian jest dużo i trudno nadążyć za ich interpretacją.

Międzyplony pojawiają się w wielu działaniach, a każde z nich ma ustalone nieco inny zakres dat siewu i utrzymania. Najdłużej na polu powinny pozostać międzyplony wysiewane w ramach ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Jedna z praktyk polega na wysiewie międzyplonu ozimego.

Rolnicy, którzy do tej pory nie wysiali roślin międzyplonowych w ramach realizacji tego ekoschematu muszą się śpieszyć bo termin mija 1 października. Nie wywiązanie się z tego warunku będzie skutkować odmową płatności za ten wariant w ekschemacie.

Przypominamy, że taki międzyplon ozimy musi być wysiany w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin (zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych, miododajnych – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż). Generalnie powinien być wysiany w terminie od dnia 1 lipca do 1 października i rolnik musi go utrzymywać co najmniej do 15 lutego następnego roku. W okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada. Międzyplony ozime nie mogą stanowić uprawy głównej w kolejnym roku, ale mogą składać się z gatunków jarych, które w przeciętne zimy przemarzają.

Międzyplon w GAEC 6

Międzyplon pojawia się także w normie wrunkowości GAEC 6. Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach. Tu jeszcze mamy trochę czasu bo musi on tworzyć pokrywę glebową w terminie od 1listopada -15 lutego. Teoretycznie nie są ustalone szczegóły jak zaawansowany ma być rozwój roślin w takiej uprawie. Jeśli jednak z punktu agrotechnicznego chcemy aby taki międzyplon tworzył pokrywę glebową i pełnił odpowiednią ochronną funkcje powinien być wysiany nie później jak do końca września (w zależności od gatunków oraz pogody) Obniżające się temperatury będą spowalniać wzrost takiego międzyplonu a widmo możliwych przymrozków może zaburzyć jego rozwój, a nawet poważnie uszkodzić zanim utworzy on zwartą pokrywę. Warto, jednak tu zaznaczyć, że szczegóły nie są tu ustalone, jest tylko zapis że międzyplon ma tworzyć pokrywę glebową po 1 listopada.

Międzyplon w GAEC 7

GAEC 7 to: Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych. Tu międzyplon pomaga rozwiązać dylematy uproszczonego zmianowania, po przerywa negatywne następstwo prowadzenia monokultur. Wplatając w ten warunek międzyplon rolnik ma dwie możliwości siewu miedzyplonu ścierniskowego oraz ozimego. Terminy siewu i utrzymania na polu są ujęte w tabeli. Warto tu jednak zaznaczyć, że została tu uwzględniona możliwość deklaracje terminu wysiewu międzyplonu ścierniskowego (podobnie jak było w przypadku realizacji EFA). Rolnik, który wcześnie ukończył żniwa i zasiał międzyplon mógł zgłosić ten fakt do ARiMR. Po 8 tygodniach od daty może taki międzyplon zlikwidować, co jest istotne w przypadku siewu zbóż w terminie optymalnym. Co ważne, do realizacji tego działania wystarczy jednogatunkowy międzyplon.

Międzyplon w GAEC 8

GAEC 8 to z kolei Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych. Tu również pojawia się wzmianka o międzyplonach. W wielkim skrócie międzyplon może być obszarem nieprodukcyjnym. Widnieją tu dwie możliwości: wysiew międzyplonu ścierniskowego oraz ozimego w konkretnych ramach czasowych (tabela). Co ważne również tu funkcjonuje możliwości likwidacji takiej uprawy po 8 tygodniach od wysiewu (tylko wariant międzyplon ścierniskowy i warunek oświadczenie złożone do ARiMR). Warto mieć świadomość, że 1ha takiej uprawy to 0,3 ha obszaru nieprodukcyjnego. Nie ma tu przelicznika 1:1.

Krzyżowa realizacja działań

Jak już wspominaliśmy wcześnie jednocześnie na tej samej powierzchni międzyplony ozime lub międzyplony ścierniskowe mogą być uznane na potrzeby normy GAEC 6, GAEC 7 lub GAEC 8. Te same międzyplony mogą zostać włączone do ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, a konkretnie do praktyki: Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe. Kwestia dotrzymania najszerszych terminów i najbardziej zaawansowanych wymogów. Jeśli te elementy się okrywają międzyplon może pełnić wiele zadań.