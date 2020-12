KZPRiRB: Nawet 1 mln ha rzepaku w Polsce. Najwyższy areał jak dotąd

O stan upraw rzepaku i tegoroczny areał produkcji zapytaliśmy Juliusza Młodeckiego, prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Okazuje się, że powierzchnia uprawy tego gatunku wzrosła. Dlaczego?

Sezon 2019/2020 był korzystny dla producentów rzepaku. Według szacunków Zrzeszenia zebrano blisko 3 mln t surowca. Cena była i jest nadal dobra, co pozwala zarobić tym, którzy zdecydowali się na przechowywanie nasion.

- To spowodowało, że w tym roku oceniamy, że mamy zasiane więcej rzepaku niż poprzednio. Wszystko wskazuje na to, że powierzchnia uprawy rzepaku wynosi 950 tys. -1 mln ha. Po raz pierwszy. Co było celem działania Krajowego Zrzeszenia, działania na rzecz stabilizowania i zwiększenia tej powierzchni, w granicach miliona, a nawet 1,1 mln ha, co uważamy, że jest górną granicą , jaką w Polsce można uprawiać – mówił z rozmowie z portalem farmer.pl Młodecki.

Jaka jest kondycja roślin? – Plantacje na dziś wyglądają zadowalająco – powiedział prezes KZPRiRB. I ocenił, że ok. 95 proc. plantacji wygląda dobrze.

Środki produkcji na gieldarolna.pl.