Łubin żółty czy wąskolistny - kiedy siać i jakie odmiany?

Łubiny podobnie jak groch siewny sieje się możliwie jak najwcześniej. Uważać należy jednak na przymrozki, szczególnie występujące w początkowych fazach rozwoju roślin. W obecnych warunkach istnieje jednak dylemat, ponieważ wilgoci glebowej z dnia na dzień coraz bardziej brakuje.

Oba gatunki łubinów mają swoje zalety, ale i wady. Przewagą łubinu żółtego jest to, że produkuje nasiona o większej zawartości białka (do 45 %s.m). Dla porównania łubin wąskolistny osiąga wartości. ok. 35 % s.m. Żółty jest bardziej odporny na pękania strąków, można go siać na najsłabszych i zakwaszonych stanowiskach. Natomiast plonuje niżej od wąskolistnego. Ten drugi wymaga także lepszych gleb i gorzej toleruje niskie pH. Oznacza się również większą odpornością na antraknozę (ta choroba silniej atakuje łubin żółty).

Termin siewu łubinów

Łubin najlepiej siać pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia, a w uprawie na zielonkę po 15 kwietnia. Zalecana obsada to około 90-100 roslin/m2, tj. wysiew 150-200 kg/ha. Należy mieć jednak świadomość, że łubiny są bardziej wrażliwe na przymrozki. Krótkotrwały przymrozek nie powinien być dla nich groźny i zaszkodzić roślinom. Jednak we wczesnych fazach rozwojowych mogą one zostać uszkodzone przez przymrozki przekraczające -5 st.C.

Głębokość siewu powinna wynosić 2–5 cm, na słabszych stanowiskach należy siać głębiej. Rozstaw międzyrzędzi to 12,5–20 cm.

Materiał siewny i środki do produkcji znajdziesz na Giełdzie Rolnej!



Które odmiany łubinów wybrać?

Z pomocą mogą przyjść wyniki publikowane przez COBORU w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniki badań zarejestrowanych w Polsce odmian.

Dla bardziej wnikliwej analizy proponujemy przestudiować także Listy Odmian Zalecanych, które są stworzone na rok 2022 dla obu gatunków.