Lucerna siewna - nasiona otoczkowane i szczepione Rhizobium

W ofercie firmy Agrii są dwie odmiany lucerny siewnej. Nasiona są otoczkowane w technologii YellowJacket – technologia otoczkowania nasion lucerny bakteriami Rhizonium. Ponadto otoczka zawiera kompozycję polimerów i składników odżywczych stymulujące rozwój młodej siewki lucerny.

Lucerna to ważne ogniwo w strukturze zasiewów dla gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła, w szczególności tego mlecznego. Przede wszystkim jako źródło bardzo dobrej jakości białka, które jest zdecydowanie tańsze, w porównaniu z komponentami wysokobiałkowymi. Tym bardziej, że w ostatnim czasie ceny białka zdecydowanie poszybowały w górę. Drugim ważnym argumentem jest fakt, że lucerna jest źródłem białka tzw. non GMO. Pokreślić należy fakt, że coraz więcej przetwórni mleczarskich stawia właśnie na przetwórstwo mleka nie zawierającego w produkcji komponentów genetycznie modyfikowanych.

Firma Agrii od wielu lat proponuje dobre odmiany lucerny, które dobrze radzą sobie w naszych warunkach klimatycznych, dając wysokie plony o bardzo dobrej jakości użytkowej, będąc tym samym doskonałą propozycją dla hodowców bydła.

Dwie odmiany lucerny

To między innymi dwie odmiany lucerny, które doskonale sprawdzają się w różnych warunkach.

Lucerna Alpha to znana na polskim rynku odmiana z hodowli Barenbrug, która dzięki swym walorom od lat chętnie jest wybierana przez gospodarstwa. Odmiana o wysokiej zawartości białka (20-23 %), dająca trzy równomierne pokosy w okresie wegetacyjnym oraz stabilny plon w kolejnych latach użytkowania. Alpha to lucerna o wysokiej trwałości, zarówno bardzo dobrej zimotrwałości, jak również wysokiej odporności na ujeżdżanie i ugniatanie – doskonale regeneruje się po zbiorach i przejazdach ciężkich maszyn i przyczep. Odmiana tolerancyjna na nicienie, odporna na choroby uwiądu.

Volga to lucerna nowszej generacji, również z hodowli Barenbrug, dająca bardzo wysokie i stabilne plony, zarówno w kolejnych pokosach jak i latach użytkowania. Odmiana bardzo bogato ulistniona, dzięki czemu posiada jeszcze wyższy potencjał plonowania, tym bardziej że odmiana bardzo dobrze gospodaruje wodą. Nowością jest bardzo nisko umieszczony węzeł krzewienia, dzięki czemu odmiana nadaje się do krótkotrwałego wypasu, co w przypadku lucerny jest rzadkością. Niżej osadzony węzeł krzewienia to również lepsze odrosty po zbiorze poprzedniego pokosu, doskonała trwałość oraz mrozoodporność. Volga posiada bardzo wysoką odporność na antraknozę oraz wykazuje dobrą odporność na nicienie.

