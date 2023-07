W czwartek w resorcie rolnictwa odbyło się kolejne spotkanie z plantatorami malin i firmami skupującymi owoce jagodowe. Rozmowom przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Na Sali znaleźli się także wiceministrowie, Rafał Romanowski i Janusz Kowalski.

Zgodnie z zapowiedziami ministra z ubiegłego tygodnia, dotyczącymi skupu owoców przez spółkę Skarbu Państwa, w dniu wczorajszym taki skup został uruchomiony. Nie jest to jednak skup interwencyjny.

Rolnicy wskazują, że sytuacja na rynku malin w dużej mierze spowodowana jest olbrzymim napływem mrożonej maliny zza wschodniej granicy. Tylko w ubiegłym roku do kraju wjechało ponad 22 tysiące ton mrożonej maliny, co oznacza, że jej import wzrósł o 1/3.

Rolnicy mówią jednak, że skala importu jest znacznie większa. Mówi się nawet o 40 tysiącach ton. To prawie połowa polskiej produkcji.

O trudnej sytuacji plantatorów malin poinformował kilka dni temu Związek Sadowników RP, którego przedstawiciele napisali w list do Premiera, nakreślając problemy, które wygenerował napływ mrożonych owoców z Ukrainy.

Płynący z resortu rolnictwa przekaz jest jasny - czas na blokadę importu owoców jagodowych.

Powiedzmy Brukseli - zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy, to jest priorytet", a decyzja musi być wydana jak najszybciej. Zwrócił uwagę, że tylko od stycznia do kwietnia br. import ukraińskich malin do Polski wzrósł do ponad 7 tysięcy ton. 42 tysiące polskich rolników czeka na wspólny głos w tej sprawie - mówił wiceminister rolnictwa, Janusz Kowalski.