Zakład Agroinżynierii Instytutu Ogrodnictwa rozpoczyna w kwietniu, razem z firmą Inwebit z Poznania, projekt badawczy, mający na celu opracowanie maszyny do zbioru mechanicznego jabłek deserowych. O nowym projekcie rozmawiamy z dr hab. Pawłem Konopackim z Pracowni Techniki Ogrodniczej, Zakładu Agroinżynierii Instytutu Ogrodnictwa - PIB.

Tak. Projekt naszego konsorcjum pod nazwą „Ekonomiczna, autonomiczna maszyna o konstrukcji modułowej do identyfikacji i zbioru jabłek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” został zgłoszony do konkursu Infostrateg IV Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w temacie 5. „Inteligentna maszyna do zbierania jabłek”, i został zaakceptowany do realizacji uzyskując największą liczbę punktów spośród wszystkich wniosków złożonych w tym konkursie. O szczegółowych rozwiązaniach nie mogę jeszcze mówić, ale ogólnie celem projektu jest opracowanie maszyny polskiej konstrukcji, zdolnej do samodzielnego poruszania się w sadzie wyznaczonymi ścieżkami przejazdowymi i przeznaczonej do zbioru jabłek deserowych.

Na tegorocznych targach Interpoma w Bolzano prezentowano takie autonomiczne maszyny do zbioru jabłek deserowych, które nie tylko zbierały jabłka, ale zbierały je inteligentnie, rozpoznając wybarwienie i kaliber owocu…

Wymagania konkursu Infostrateg nie przewidują, by nasza maszyna musiała zbierać selektywnie - być może kolejna wersja rozwojowa będzie mogła to robić. Natomiast naszym celem jest by, zgodnie z wymaganiami NCBiR, maszyna rozpoznawała jabłka w koronie drzewa i zbierała je samodzielnie do skrzyniopalet.

Nasza maszyna siłą rzeczy musi być podobna do któregoś z rozwiązań już opracowywanych na świecie, ponieważ jesteśmy w tych badaniach opóźnieni w stosunku do wielu krajów o dużej produkcji ogrodniczej. Gdyby w Polsce odpowiednie fundusze na takie badania były dostępne kilka lat temu, to któryś ośrodek naukowy mógłby wymyśleć coś, czego nikt wcześniej nie wymyślił, natomiast teraz jest o wiele trudniej opracować maszynę opartą na zupełnie odmiennych rozwiązaniach.

