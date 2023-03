Międzyplony w nowym programowaniu w ramach WPR 2023-2027 pełnić będą różne funkcje i występują w wielu działaniach. Z ich pomocą będzie można spełnić obowiązki wynikające z warunkowości (GAEC), sięgnąć po dopłaty z ekoschematów czy zrealizować niedokończone zobowiązania 5 letnie w ramach programu rolno-środowiskowo-klimatycznych. Międzyplon na tej samej działce może jednak pełnić różne funkcje? Jakie?

Śledząc nowe zapisy wynikające z Krajowego Planu Strategicznego uprawy międzyplonowe pojawiają się w wielu miejscach.

Jeden międzyplon może realizować kilka zadań. Ważne, aby wszystkie wymogi określone dla poszczególnych działań zostały spełnione.

Idea wysiewu międzyplonów w ramach nowej WPR 2023-2027 zazwyczaj wiąże się z ochroną przeciwerozyjną gleby lub zabezpieczaniem gleby przed utratą biogenów. Międzyplon dzieli się na ścierniskowy oraz ozimy, przy czym w myśl przepisów nie każdy ozimy musi się składać z gatunków ozimych. To bardziej kwestia wysiewu ich w określonym terminie. W zależności od wymogów lub praktyki mogą być wysiewane jako jednogatunkowe uprawy lub jako mieszanki. Zawsze przed ich wysiewem i wybraną rolą jaką one mają spełniać należy się zapoznać z określonymi dla danej praktyki wymogami.

Jakie międzyplony będą wysiewane w nowym programowaniu i czy 1 międzyplon może pełnić różne funkcje?

Zamieszanie jest z tym duże, a szczegółowe i uporządkowane informacje będą bardzo przydatne w kontekście planowania ich wysiewu i przeznaczania powierzchni pod ich uprawę.

Nie ma już obowiązku zazielenienia oraz realizacji EFA (obszarów proekologicznych). Międzyplony nie funkcjonują w ramach nowych wyznaczonych Interwencji Rolno-środowiskowo-klimatycznych. Mogą się jeszcze pojawiać u rolników realizujących 5-letnie zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne (RŚK) w ramach PROW 2014-2020. Wówczas rolnicy realizują to na starych zasadach.

Gdzie w nowym programowaniu pojawiają się międzyplony?

Wysiew międzyplonów może spełniać wiele wymogów. Prześledźmy to, gdzie jest o nich wzmianka.

GAEC 6

Międzyplon może być pokrywą glebową w ramach realizacji GAEC 6. Utrzymywać go trzeba co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego.

GAEC 7

Międzyplon także pojawia się w normie GAEC 7, czyli Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na GO. W wielkim skrócie międzyplon będzie mógł przerwać monokulturę oraz obowiązek realizacji zapisu, że co najmniej 40% GO w gospodarstwie jest prowadzona inna uprawa w plonie głównym w porównaniu z rokiem poprzednim. Ten warunek będzie spełniony jeśli: po zbiorze uprawy w plonie głównym zostanie wprowadzony:

• międzyplon ozimy utworzony przez wysiew co najmniej jednego gatunku roślin i tworzący okrywę roślinną co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego, lub

• międzyplon ścierniskowy utworzony przez wysiew co najmniej jednego gatunku roślin w okresie od dnia1 lipca do dnia 20 sierpnia, i utrzymany co najmniej do dnia 15 października, a w przypadku złożenia oświadczenia o dniu wysiewu – przez okres co najmniej 8 tygodni od tego dnia.

GAEC 8

GAEC 8 to Różnorodność biologiczna i krajobraz (poprawa różnorodności biologicznej na terenie gospodarstw rolnych).

W skrócie polega ona na poszukiwaniu obszarów nieprodukcyjnych. Norma ta jest podobna do obowiązku realizacji EFA w poprzednim okresie programowania.

Tu również międzyplon może pomóc spełnić tę normę, przy czym podobnie jak przy EFA funkcjonuje tu współczynnik ważenia równy 0,3. Oznacza to że 1 ha międzyplonu może realizować 0,3 ha obszaru nieprodukcyjnego.

Wówczas międzyplon ścierniskowy to wysiew co najmniej jednego gatunku roślin w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymany co najmniej do dnia 15 października, lub utrzymany przez okres co najmniej 8 tyg. (warunek rolnik w terminie 7 dni od dnia wysiewu zgłosi to działanie do PB ARiMR)

Natomiast międzyplon ozimy utworzone przez wysiew co najmniej jednego gatunku roślin i tworzące okrywę roślinną co najmniej od dnia 1 listopada danego roku do dnia 15 lutego kolejnego roku, przy czym po dniu 15 listopada dopuszcza się ich mulczowanie,

Ekoschemat rolnictwo węglowe

Międzyplony pojawiają się także w ekoschemacie objętego systemem punktowym: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Za realizację tej praktyki rolnik może zebrać 5 pkt.

Takie międzyplony stanowią mieszankę utworzoną z co najmniej 2 gatunków roślin z grup (zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne, ale z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż).

Międzyplon taki musi być wysiany w terminie od 1 lipca do 1 października i utrzymany do 15 lutego następnego roku - dopuszcza się mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada.

Międzyplony w niedokończonych zobowiązaniach PRŚK 2014-2020

Część rolników będzie kończyć realizację 5 letnich zobowiązań w ramach Programu rolno- środowiskowo-klimatycznego opracowanego w ramach PROW 2014-2020. Tu pojawiają się one w dwóch działaniach jako praktyka dodatkowa w Pakiecie 1: Rolnictwo zrównoważone, oraz jako osobne działanie czyli Pakiet 2. Ochrona gleb i wód.

Czy międzyplony mogą realizować wiele działań?

Jak to będzie wyglądać praktyce? Czy 1 międzyplon może pełnić kilka funkcji? Kilka spraw zostało przez Ministerstwo wyjaśnionych w ostatnim czasie. Na tej samej powierzchni międzyplon może być włączony w wiele działań. Podstawowa zasada jest taka: im bardziej zaawansowana praktyka tym wymogi są bardziej zaostrzone. Rolnik w takiej sytuacji musi przestrzegać terminów oraz np. obowiązku siewu mieszanek międzyplonowych z zakresu tej najbardziej zaawansowanej praktyki.