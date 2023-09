Większość artykułów mówi o ogromnych zaletach siewu międzyplonów. Pełnią one ważną rolę w rolnictwie regeneratywnym, węglowym. Pomagają także realizować ambitne cele ujęte w zasadach warunkowości (z ang. GAEC). Mają swoje miejsce także w ekoschematach. Nie są jednak bez wad. W tym roku silnie się one uwidaczniają.

Wraca jak bumerang problematyka: susza a sens zakładania na siłę upraw międzyplonowych w określonych datach kalendarzowych i na sztywno ustalonych zasadach.

Międzyplony wyciągają cenną wodę. W regionach z suszą w tle będą pogarszać sytuację polową.

Międzyplony stanowią także zielony most dla szkodników i chorób. Ciepły wrzesień dał szanse na rozwój wielu gatunków.

W tym krótkim artykule nie chcemy podważać zalet międzyplonów. Bez wątpienia jest to cenne źródło materii organicznej, takie uprawy działają przeciwerozyjnie i zabezpieczają glebę przed utratą cennych biogenów.

Na wyprodukowanie jednak swojej biomasy potrzebują też znacznej ilości wody, a tej w tym sezonie w wielu regionach brakuje.

Cenna woda dla ozimin

Dlatego rolnicy, którzy zasiali międzyplony ścierniskowe obawiają się czy nie przesuszą one dodatkowo gleby i staną się powodem gorszych wschodów zbóż ozimych. Przyjmuje się, że na wyprodukowanie międzyplonu przekraczającego 1 metr wysokości potrzebne jest ponad 100 l/m2.

Owszem były opady w sierpniu i one głównie pozwoliły na dobry początkowy rozwój tych upraw. Jednak we wrześniu w niewielu regionach zanotowano opady, a jeśli już wystąpiły to zazwyczaj nieistotne ilości.

Regiony z przesuszoną wierzchnią warstwą orną 7-28 cm. Źródło: IMGW

Co więcej wiele upraw międzyplonowych jest już dodatkowo w fazie kwitnienia i zawiązywania nasion, co nakazuje w ramach dobrej praktyki je już likwidować. Przesuszona gleba nie da możliwości aby dobrze uprawić glebę i wprowadzić pociętą biomasę do gleby. Część roślin już wykazuje pewien stopień zdrewnienia, co dodatkowo będzie utrudniać sprawną likwidację takiej uprawy.

Niestety międzyplony, które realizują jakieś przepisy są obarczone terminami siewu i likwidacji. W zależności od podjętego zobowiązania i wariantu rolnik musi czekać na zielone światło, czyli datę w kalendarzu. Dopiero po tej dacie rolnicy mogą likwidować uprawę międzyplonową, co utrudnia zarządzanie taką uprawą.

Permanentna susza, szczególnie w rejonach centralnych sprawia, że trudnym zadaniem bywa utrzymanie międzyplonu w dobrej kondycji.

Osobną kwestią jest fakt, że utrzymanie w niektórych wariantach międzyplonu do 15 lutego, to dla wielu gospodarstw jest tożsame z wykonaniem orki wiosennej. Jeśli zima nie przyniesie odbudowy warunków wodnych i będzie skąpa w opady, mamy problem już wczesną wiosną z dostępną wodą dla roślin.

Międzyplony stanowią zielony most dla szkodników i chorób

O jeszcze jednej sprawie nie można zapomnieć. Rośliny międzyplonowe stawią zielony most dla wielu szkodników i chorób. Dlatego nie zaleca się siewu takich gatunków w uprawie międzyplonowej, które występują później w zmianowaniu. Złą praktyką jest także wybór gatunków do międzyplony z tej samej rodziny co uprawiane na polach gatunki. Przykładowo producenci rzepaku nie powinny siać w międzyplonach gorczycy czy rzodkwi oleistej. Uprawy te mają wspólne choroby i szkodniki takie jak: gnatarz rzepakowiec (na zdjęciu), chowacze, śmietkę kapuścianą, kiłę kapusty i wiele innych.

Mszyce dla których ciepły wrzesień stanowi raj do rozwoju mogą przenosić dodatkowo wirusy.

Gnatarz rzepakowiec w międzyplonie z gorczycy. Fot. AK

W tym roku w rejonach centralnych notuje się niespotykaną od dawna presję mszyc w międzyplonach. Są obecne na roślinach zbożowych ale przede wszystkich groch wysiewany w międzyplonie wręcz jest oblepiony mszycą grochową. Szkodników jest na tyle dużo, że uprawa ta wykazuje słaby wigor i słaby wzrost.