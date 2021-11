Młodecki: Ponownie mamy blisko 1 mln ha rzepaku

Zapytaliśmy podczas konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” rolnika i zarazem prezesa Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – Juliusza Młodeckiego, jak ocenia obecnie stan plantacji rzepaku i jakie ma obawy dotyczące wczesnej wiosny. Zobacz, co powiedział nam o kondycji tego gatunku, jak również o drogich nawozach.

Opóźnione siewy rzepaku 2021

- Plantacje są zróżnicowane. To zależy od regionu Polski. W niektórych miejscach, zwłaszcza na wschodzie i na południu Polski były duże kłopoty z zachowaniem terminu siewu. Związane były one z nadmiernymi opadami – mówił farmer.pl Młodecki. Z kolei północno-zachodnia część kraju boryka się z suszą, co wiązało się z gorszymi wschodami roślin.

KZPRiRB ocenia, że areał uprawy rzepaku wynosi ponownie mln ha, czyli powtarza się sytuacja sprzed roku. Rolników do wyboru tego gatunku zachęciła przede wszystkim wysoka cena, która już teraz przekracza 3 tys. zł/t.

- Rzepak wchodzi w niezłej kondycji w okres zimowy – stwierdził mimo wszystko szef Zrzeszenia.

Dobra cena na rzepak. Wysokie koszty produkcji

- Niepokój jest. Do stosowania nawozów, pierwszej dawki pozostało minimum cztery miesiące, ale ten czas szybko leci. Jeśli nic się nie zmieni, to te koszty produkcji na zbiory roku 2022 poszybują. To będzie zupełnie inny punkt odniesienia i zupełnie inaczej ta kalkulacja będzie wyglądała – powiedział na koniec Juliusz Młodecki.

