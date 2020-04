Najwięcej soi uprawia się na Podkarpaciu

Soja – uprawa pełna zalet - to tytuł akcji, którą wspiera m.in. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Ma ona zachęcać rolników do uprawy tego, u nas cały czas „nowego”, gatunku.

- Uprawa soi jest prosta, ale nie wybacza błędów – tak mówią o tej roślinie rolnicy, którzy mają już doświadczenie. Ale polscy farmerzy nadal uczą się tego gatunku. Dlatego poprzez fakty i ciekawostki autorzy akcji, chcą zachęcić do jej uprawy, tak aby areał produkcji cały czas wzrastał, a Polska stawała się bardziej niezależna pod względem pasz białkowych.

Jak podają pomysłodawcy, według Eurostatu powierzchnia uprawy soi w Europie wynosi około 4 mln ha, a blisko połowa uprawiana jest na Ukrainie oraz w Rosji. Co z Unią Europejską? W krajach Wspólnoty areał wynosi ok. 1 mln ha (najwięcej uprawia się jej we Włoszech, Francji i Austrii).

Ile uprawia się jej w Polsce? Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2019 r. powierzchnia zasiewów soi stanowiła około 19,5 tys. ha.

Najwięcej soi uprawiano w woj.: podkarpackim, małopolskim i dolnośląskim. A zdaniem naukowców gatunek ten można uprawiać w Polsce na co najmniej 200-250 tys. ha.

- Soja w zmianowaniu to zwiększenie bioróżnorodności i przeciwdziałanie erozji gatunkowej płodozmianów zdominowanych przez zboża. Uprawa soi zwiększa zawartość próchnicy w glebie, poprawia jej właściwości fizykochemiczne oraz oddziałuje strukturotwórczo na glebę – informują pomysłodawcy akcji.

Są nimi obok KZPRiRB, także firmy: Prograin Zia, Agroyoumis i Saatbau.