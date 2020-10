Nawet 1750 zł/t za nasiona soi

Przedstawiamy dla Państwa aktualne ceny soi. To już kolejny tydzień, kiedy wzrosły one i to znacząco.

Obecnie maksymalnie za tonę nasion tego gatunku można otrzymać 1750 zł netto. Średnia cena oscyluje wokół 1600 zł/t netto.

Na giełdzie CBOT cena soi delikatnie spada, co widać na poniższym wykresie. Ale nadal jest wysoka.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przygotowało zestawienie na podstawie rozmów ze skupującymi 30 października 2020 r. Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach - wilgotność 13 proc. i zanieczyszczenia 2 proc. w zł/t netto:

- Agrocentrum Strzelce Opolskie – 1600,

- AgroGold Sarbice Drugie – 1580,

- Agrolok Osiek – 1750,

- Agrolok Różewo – 1700,

- Agro-Mat Braszowice – 1580,

- Agropol Łosiów – 1500,

- AgroNowak Września – 1700,

- AP Trans Energy Pawonków – 1700,

- Cefetra Pawłów – 1550,

- Ełpol Kiełczygłów – 1550,

- Foder Bio Tech Dębowa Góra – 1600-1640,

- Glencore Polska – 1650 (w zależności od regionu),

- Olewnik-EXPO Drobin (30 proc. białka) – 1640,

- Olewnik-EXPO Drobin (33 proc. białka) – 1680,

- Osadkowski – Cebulski Legnica – 1670,

- PMN Agro Parczew – 1650,

- POL – TOR Pakosławice – 1530,

- Solarcorn Janówek – 1500,

- Weltsamen Posmykowizna – 1500,

- Wipasz Zadąbrowie – 1500,

- WP Piast Lewkowiec – 1750.