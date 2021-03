Nawet 2045 zł/t za rzepak z nowych zbiorów

Wzrosła wartość umów terminowych zawieranych na nasiona rzepaku ze zbiorów 2021 r. Obecnie maksymalnie można otrzymać nawet 2045 zł/t netto.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o spadkach cen umów kontraktacyjnych na rzepak. Teraz okazuje się, że wartości te ponownie wzrosły i są najwyższe jak dotąd.

Jak informuje Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych tona rzepaku z tegorocznych zbiorów (termin dostawy lipiec-sierpień) wynosi od 1950 do 2045 zł netto. Te na warunkach niemieckich również wzrosły. Rolnik otrzymuje tam dopłatę za przekroczenie bazowego poziomu zaolejenia powyżej 40 proc. Obecnie przekroczyły one wartość 2000 zł i wynoszą od 1980 do 2015 zł/t netto (cena zależy od zaolejenia, a koszt przewozu i organizacja transportu do magazynu kupującego po stronie sprzedającego. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny: wilgotność 9% i zanieczyszczenia 2%).

Poniżej przedstawiamy zestawienie przygotowane 29 marca przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (zł/t netto).

Umowy na warunkach krajowych (dostawa lipiec-sierpień):

- ADM Szamotuły – 2035,

- ADM Czernin – 2035,

- ZT Kruszwica – 2045,

- ZT Kruszwica (Brzeg) – 2045,

- ZT Bodaczów (Viterra) – 2030 (sierpień, bez dopłat),

- Komagra – 1970,

- Agrolok – 2020 (bez dopłat),

- Agro-Mat – 1950 (bez dopłat),

- Agro As – 2000 (bez dopłat),

- Ampol-Merol – 1970,

- Chemirol – 2020,

- Poltor – 1960,

- Osadkowski S.A. – 2000 (bez dopłat).

Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenie poniżej 40% (42%*).

Umowy na warunkach niemieckich (dostawa lipiec-sierpień):

- ADM Szamotuły – 2010,

- ADM Czernin – 2010,

- ZT Kruszwica – 2015,

- ZT Kruszwica (Brzeg) – 2015,

- Chemirol – 2000,

- Agro As – 1980,

- Osadkowski S.A. – 1980.