Niderlandy: Miliardowe straty w handlu kwiatami

Niderlandzki handel kwiatami został poważnie dotknięty koronawirusem. Rzecznik prasowy Royal Flora Holland powiedział, że sprzedaż spadła o ponad 70 procent.

Jeśli kryzys będzie się utrzymywał, sektor spodziewa się strat w wysokości od dwóch do trzech miliardów euro. W Royal Flora Holland, jednym z największych na świecie centrów handlu roślinami i kwiatami, hodowcy mogą zaoferować tylko około 25 procent swoich towarów na codzienną aukcję. W szczególności spadł eksport kwiatów ciętych, takich jak tulipany i róże do innych krajów europejskich. Rzecznik powiedział, że większość ciętych kwiatów musi zostać zniszczona, a jednym z powodów takiego działania są zamknięte granice. Ponadto życie społeczne i towarzyskie zamarło. Nie ofiarowuje się kwiatów. Wielkanoc, Dzień Matki i czas wesel to zazwyczaj szczyt sezonu w handlu kwiatami.

Royal Flora Holland jest spółdzielnią hodowców i sprzedaje około 12 miliardów roślin i kwiatów rocznie.