Nie siej soi w chłodną glebę

Ogrzana gleba to główny czynnik, który pozwala podjąć decyzję o zasiewie kukurydzy, ale też i soi. Przez ostatnie tygodnie mieliśmy do czynienia z niską temperaturą, która te zabiegi utrudniała. Teraz sytuacja się trochę poprawiła, ale nadal jest bardzo sucho. Co jest ważne podczas siewu soi?

Już wielokrotnie pisaliśmy o uprawie soi, której rolnicy się u nas jeszcze nadal uczą.

Z nauki jednak należy przejść w „tryb” praktyki, dlatego skupiliśmy się na praktycznych poradach w tym względzie. Zapytaliśmy o niunase, na które powinien podczas siewu zwrócić uwagę rolnik, przedstawiciela Saatbau Polska, firmy która m.in. dostarcza materiał siewny tego gatunku.

- Odpowiedni termin siewu to jeden z kluczowych elementów agrotechniki determinujący potencjał plonowania. Bardzo istotna jest tu temperatura gleby, która powinna wynosić 10-12°C - okres kwitnienia wiśni – mówi w rozmowie z serwisem farmer.pl Emilia Fink-Podyma, manager produktu z Saatbau Polska.

Ekspertka skrupulatnie wymienia punkty, które są najbardziej istotne w całym procesie uprawy soi od którego wiele zależy, bo wysiew w ciepłą glebę to:

- bardziej intensywny rozwój początkowy roślin,

- wyrównane wschody,

- szybsze zwarcie łanu,

- wyżej zawieszony pierwszy strąk,

- mniejsze narażenie na uszkodzenie siewek przez śmietki.

I jak przypomina, w zeszłym roku soja posiana ok. 20 kwietnia ze względu na chłody wschodziła 11-13 dni, a posiana na przełomie kwietnia i maja pojawiła się na powierzchni po 4-5 dniach.

- Tegoroczna wiosna jest niestety jeszcze bardziej uboga w opady niż w 2019 roku, więc tym bardziej należy zaplanować precyzyjny siew. Nie czekać zbyt długo by wykorzystać resztki wody w glebie, ale nie siać w zimną ziemię, bo to nie poprawi i nie przyspieszy rozwoju roślin – radzi Emilia Fink-Podyma.