Niemiecki Komitet ds. Kukurydzy (DMK) zgłosił poważne niepowodzenie w produkcji sorgo w Niemczech w 2022 r.

Powierzchnia uprawy na poziomie z 2019 r.

Komisja ds. kukurydzy postrzega tę znaczącą porażkę jako kolejny dowód na to, że przyszłość upraw sorgo w Niemczech jest trudna do przewidzenia. Dla dalszego rozwoju upraw istotne jest przede wszystkim ekonomiczne wykorzystanie.

Produkcja sorgo wyraźnie nie spełniła oczekiwań wielu rolników. Po stałym wzroście uprawa tej rośliny w Niemczech została znacznie ograniczona przed zbiorami w 2022 roku.

Według DMK, który corocznie szacuje powierzchnię obszaru uprawy sorgo we współpracy z urzędami państwowymi, izbami rolniczymi i państwowymi urzędami statystycznymi. W 2022 r. powierzchnia uprawy spadła o prawie 3300 ha, czyli o 36 proc., do prawie 9300 ha w porównaniu do 2021 r., co ponownie odpowiada poziomowi z 2019 r.

Dane dotyczące uprawy sorgo razem z prosem i trawą sudańską

Według DMK numer ten obejmuje indywidualne dane dotyczące prosa wiechowego, sorgo, wyczyńca i trawy sudańskiej. Dla dalszego rozwoju upraw istotne jest przede wszystkim ekonomiczne wykorzystanie.

Ponadto północne kraje związkowe polegają na odmianach odpornych na zimno, aby móc bezpiecznie uprawiać rośliny. W oficjalnych statystykach upraw sorgo i proso nie są wykazywane oddzielnie. Tam grupuje się je razem z tzw. kanarkiem i gryką lub amarantusem w rubryce „inne zboża na ziarno”. Od 2013 roku uwzględniono także zboża jare.