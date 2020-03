Nowe odmiany roślin ogrodniczych 2020

Komisja Wewnętrzna ds. rejestracji odmian roślin uprawnych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała zamiar wpisania do Krajowego rejestru 40 odmian roślin warzywnych, 27 odmian roślin sadowniczych (osiem odmian na sadowniczą listę A i 19 odmian na sadowniczą listę B) oraz 18 odmian roślin rolniczych (jedną odmianę trawy gazonowej; dziewięć odmian regionalnych ziemniaka, jedną odmianę tradycyjną prosa oraz siedem składników odmian mieszańcowych żyta ozimego).



Na podstawie ustaleń Komisji Dyrektor COBORU podjął decyzje o wydaniu stosownych postanowień o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

ROŚLINY WARZYWNE

Fasola zwykła karłowa:

- Berggold - odmiana szparagowa o żółtych strąkach; zgłaszający: Przemysław Jazic, Kuchary,

- Grinstar - odmiana szparagowa o zielonych strąkach; zgłaszający: SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o., Nochowo,

- Helena - odmiana szparagowa o zielonych strąkach; zgłaszający: Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN sp. z o. o., Kraków,

- Rocdor - odmiana szparagowa o żółtych strąkach i czarnych nasionach; zgłaszający: Przemysław Jazic, Kuchary.

Fasola zwykła tyczna:

- Jola -odmiana szparagowa o fioletowych strąkach; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Cebula:

- Goldprima - odmiana o brązowej barwie łuski; zgłaszający: Przemysław Jazic, Kuchary,

- Goldwinner - odmiana o brązowej barwie łuski; zgłaszający: Przemysław Jazic, Kuchary,

- Karmesa - odmiana o czerwonej barwie łuski; zgłaszający: SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o., Nochowo.

Dynia olbrzymia:

- Dolores - zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Ogórek:

- Bajer - odmiana mieszańcowa; konserwowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: Kamil Bartkowski Gospodarstwo Hodowlano-Nasienne Bartkowscy, Przyborów,

- Bolek - odmiana mieszańcowa; konserwowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: Tomasz Berbeka, Tyniec Mały.

Jarmuż:

- Regious - zgłaszający: AdvanSeed ApS, DK.

Kapusta głowiasta biała:

- Baggins - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: "ROL-SPEC" Piotr Zawada, Kraków.

Marchew jadalna:

- Arvena - zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka z o.o.,

- Céline - zgłaszający: Semsearch B.V., NL,

- Maurice - zgłaszający: Semsearch B.V., NL,

- Omega - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o., Nochowo.

Szpinak:

- Odin - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: AdvanSeed ApS, DK,

- Skadi - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: AdvanSeed ApS, DK,

- Zisa - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: AdvanSeed ApS, DK.

Papryka:

- Bogna - odmiana przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi; zgłaszający: Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN sp. z o.o., Kraków,

- Fiver - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi i w polu; zgłaszający: SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o., Nochowo,

- Husaria - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi; zgłaszający: Kamil Bartkowski Gospodarstwo Hodowlano-Nasienne Bartkowscy, Przyborów,

- Maxima - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi; zgłaszający: Kamil Bartkowski Gospodarstwo Hodowlano-Nasienne Bartkowscy, Przyborów,

- Tęcza - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami i w polu; zgłaszający: "ROL-SPEC" Piotr Zawada, Kraków,

- Turbo - odmiana przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi i w polu; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Pomidor:

- Akord - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne sp. z o.o., Jutrosin,

- Atut - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne sp. z o.o., Jutrosin,

- Beata Sweet - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: Torsten Olsson Frö AB, SE,

- Casimiro - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: Kamil Bartkowski Gospodarstwo Hodowlano-Nasienne Bartkowscy, Przyborów,

- Czajka - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi i w polu; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice,

- Dukat - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne sp. z o.o., Jutrosin,

- Kajsa Sweet - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: Torsten Olsson Frö AB, SE,

- Koliber - odmiana przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi i w polu; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka z o.o.,

- Madicken Sweet - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: Torsten Olsson Frö AB, SE,

- Mio Sweet - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: Torsten Olsson Frö AB, SE,

- Renesme - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: Kamil Bartkowski Gospodarstwo Hodowlano-Nasienne Bartkowscy, Przyborów,

- Ronja Sweet - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami; zgłaszający: Torsten Olsson Frö AB, SE.

Rzodkiewka:

- Klara - odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami i w polu; zgłaszający: W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne sp. z o.o., Jutrosin,

- Saxa 2 - przeznaczona do uprawy w polu; zgłaszający: Przemysław Jazic, Kuchary.

ROŚLINY SADOWNICZE – SADOWNICZA LISTA A

Grusza pospolita:

- Bergenia - odmiana zimowa, wcześnie wchodzi w okres owocowania, owoce dojrzewają w drugiej połowie września; zgłaszający: Grzegorz Pagacz, Biała Rządowa.

Jabłoń domowa:

- Muna - odmiana zimowa, bardzo wcześnie wchodzi w okres owocowania, owoce dojrzewają w drugiej połowie września; zgłaszający: Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej i Szymon Nowakowscy, Żdżary.

Malina właściwa:

- Poranek - odmiana powtarzająca owocowanie; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.

Morela:

- Skierniewicka Słodka - odmiana wczesna, owoce dojrzewają w drugiej połowie lipca; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice,

- Skierniewicka Późna - odmiana późna, owoce dojrzewają w pierwszej połowie sierpnia; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.

Truskawka:

- Malwina - odmiana tradycyjnie owocująca o późnym terminie dojrzewania owoców; zgłaszający: Deutsche Saatgutgesellschaft mbH DSG Berlin.

Wiśnia:

- Granda - odmiana wczesna, owoce dojrzewają w pierwszej połowie lipca; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.

Pigwa pospolita – podkładka:

- Dana - podkładka wegetatywna z przeznaczeniem dla gruszy; zgłaszający: Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej i Szymon Nowakowscy, Żdżary.

ROŚLINY SADOWNICZE – SADOWNICZA LISTA B

Borówka wysoka:

- Biloxi - odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Bluecrop - odmiana o średnim terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Bluegold - odmiana o średnim do późnego terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Bonus - odmiana średnim terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Brigitta - odmiana o średnim do późnego terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Chandler - odmiana o późnym terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Chanticleer - odmiana o bardzo wczesnym do wczesnego terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Denise Blue - odmiana średnim terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Duke, odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Earliblue - odmiana o bardzo wczesnym terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Elliott - odmiana o późnym do bardzo późnego terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Hannah’s Choice - odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Legacy - odmiana o późnym terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Nelson - odmiana o późnym terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Patriot - odmiana o bardzo wczesnym do wczesnego terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Reka - odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Spartan - odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Star - odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków,

- Toro - odmiana o wczesnym do średniego terminie dojrzewania owoców, owocująca na ubiegłorocznych pędach; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków.

ROŚLINY ROLNICZE

Życica wielokwiatowa/rajgras włoski – trawy:

- Upstart - odmiana gazonowa, diploidalna; zgłaszający: Rolimpex S.A., Iława.

Ziemniak – odmiany regionalne:

- Aster - zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica,

- Ibis - zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica,

- Kolia - zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica,

- Lawina - zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica,

- Pierwiosnek - zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica,

- Salto - zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica,

- Ruta - zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica,

- Zebra - zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica,

- Żagiel - zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica.

Proso zwyczajne – odmiana tradycyjna:

- Jagna - zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”.

Żyto – Żyto ozime – składniki odmian mieszańcowych:

- LO1054P - składnik odmiany mieszańcowej; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice,

- LO2003N - składnik odmiany mieszańcowej; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice,

- LO2005N - składnik odmiany mieszańcowej; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice,

- KWS AB171R - składnik odmiany mieszańcowej; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice,

- KWS AB173R - składnik odmiany mieszańcowej; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice,

- KWS AB174R - składnik odmiany mieszańcowej; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice,

- LSR10041 - składnik odmiany mieszańcowej; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice.