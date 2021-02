Nowe odmiany roślin warzywnych i sadowniczych

W dniu 9 lutego 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru bez wymogu badań WGO. Jakich nowych odmian możemy spodziewać się na rynku?

- Komisja pozytywnie zaopiniowała zamiar wpisania do Krajowego rejestru 29 odmian roślin warzywnych, 12 odmian roślin sadowniczych oraz 15 odmian roślin rolniczych (cztery odmiany traw gazonowych; cztery odmiany regionalne ziemniaka oraz siedem składników odmian mieszańcowych kukurydzy i żyta ozimego) – podał Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Na podstawie ustaleń Komisji Dyrektor COBORU podjął decyzje o wydaniu stosownych postanowień o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

ROŚLINY WARZYWNE

Bób:

- Aquadulce Claudia, zgłaszający: Przemysław Jazic, Kuchary

- Kier, zgłaszający: W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne sp. z o.o., Jutrosin

- Wapiti, zgłaszający: Semsearch B.V., NL.

Burak ćwikłowy:

- VS119, zgłaszający: Przemysław Jazic, Kuchary.

Cebula:

- Augusta, odmiana zimująca o brązowej barwie łuski; zgłaszający: Przemysław Jazic, Kuchary.

Fasola zwykła karłowa:

- Anafi, odmiana szparagowa o zielonych strąkach; zgłaszający: Bakker Brothers Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel BV, NL.

Groch siewny cukrowy:

- Mamut, zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Tulce.

Kapusta głowiasta biała:

- Earling, odmiana mieszańcowa, o bardzo wczesnym terminie osiągnięcia dojrzałości zbiorczej; zgłaszający: Jelimex, Jelonek

- Małgosia, odmiana mieszańcowa, o późnym terminie osiągnięcia dojrzałości zbiorczej; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

- Michalina, odmiana mieszańcowa, o wczesnym terminie osiągnięcia dojrzałości zbiorczej; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

- Skagen, odmiana mieszańcowa, o bardzo wczesnym do wczesnego terminie dojrzałości zbiorczej; zgłaszający: Jelimex, Jelonek.

Kapusta głowiasta czerwona:

- Kissendrup, odmiana o średnim do późnego terminie osiągnięcia dojrzałości zbiorczej; zgłaszający: W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne sp. z o.o., Jutrosin.

Marchew – jadalna:

- Marlin, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Bakker Brothers Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel BV, NL

- Sparta, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o., Stare Babice

- Sturgeon, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Bakker Brothers Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel BV, NL.

Ogórek:

- Aveiro, odmiana mieszańcowa, sałatkowa, przeznaczona do uprawy po osłonami; zgłaszający: Bejo Zaden Poland sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki

- Bard, odmiana mieszańcowa, konserwowa, przeznaczona do uprawy w polu; zgłaszający: ROL-SPEC Piotr Zawada, Kraków

- Liberty, odmiana mieszańcowa; konserwowa, przeznaczona do uprawy w polu; zgłaszający: PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o., Stare Babice

- Kanclerz, odmiana mieszańcowa, konserwowa; przeznaczona do uprawy w polu; zgłaszający: PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o., Stare Babice

- Wisconsin SMR 58, odmiana populacyjna, konserwowa, przeznaczona do uprawy w polu; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka z o.o., Ożarów Mazowiecki.

Papryka:

- Finezja, odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi zgłaszający: Paulina Bartkowska Gospodarstwo Hodowlano - Nasienne Bartkowscy, Grabiny

- Mamut Gold, odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi; zgłaszający: Paulina Bartkowska Gospodarstwo Hodowlano - Nasienne Bartkowscy, Grabiny

- Mela, odmiana przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi i w polu; zgłaszający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz

- Revolta, odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi; zgłaszający: Kamil Bartkowski Gospodarstwo Hodowlano-Nasienne Bartkowscy, Grabiny.

Rzodkiewka:

- Proxima, odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy w polu; zgłaszający: PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o., Stare Babice

- Silesia, odmiana przeznaczona do uprawy w polu; zgłaszający: W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne sp. z o.o., Jutrosin.

Sałata liściowa:

- Gentilina, odmiana do uprawy w polu; zgłaszający: W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne sp. z o.o., Jutrosin.

Szpinak:

- Zisa, odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Vilmorin-Mikado S.A., FR.

ROŚLINY SADOWNICZE – SADOWNICZA LISTA A

Grusza pospolita:

- Sobieski, odmiana jesienna, wcześnie wchodzi w okres owocowania, owoce dojrzewają w pierwszej połowie września; zgłaszający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

Jabłoń domowa:

- Putinka, odmiana zimowa, wcześnie wchodzi w okres owocowania, owoce dojrzewają w drugiej połowie września; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.

Malina właściwa:

- Delniwa, odmiana o wczesnym terminie dojrzewania owoców, powtarzająca owocowanie; zgłaszający: Niwa Hodowla Roślin Jagodowych sp. z o.o., Brzezna.

Morela:

- Bella, odmiana średnio późna, owoce dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.

Śliwa domowa:

- Temano, odmiana późna, owoce dojrzewają w drugiej połowie sierpnia; zgłaszający: Andrzej Nowak, Kraków.

Truskawka:

- FI1301, odmiana tradycyjnie owocująca, o średnim terminie dojrzewania owoców; zgłaszający: Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Pabiniak, Łódź

- FI1309, odmiana tradycyjnie owocująca, o wczesnym terminie dojrzewania owoców; zgłaszający: Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Pabiniak, Łódź.

Wiśnia:

- Ekowis, odmiana średnio wczesna, owoce dojrzewają w pierwszej połowie lipca; zgłaszający: Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice.

ROŚLINY SADOWNICZE – ODMIANY TRADYCYJNE

Suchodrzew jadalny (syn. jagoda kamczacka):

- Sinij Utes, odmiana o bardzo wczesnym do wczesnego terminie dojrzewania owoców; zgłaszający: Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Kraków.

ROŚLINY ROLNICZE

Kostrzewa trzcinowa:

- Topshelf, odmiana gazonowa, heksaploidalna; zgłaszający: PPH CENTNAS sp. z o.o., Krotoszyn.

Życica trwała (syn. rajgras angielski):

- Cavani, odmiana gazonowa, diploidalna; zgłaszający: Semences de France, FR

- Djembe, odmiana gazonowa, diploidalna; zgłaszający: Semences de France, FR

- Skerzo, odmiana gazonowa, diploidalna; zgłaszający: Semences de France, FR.

Ziemniak – odmiany regionalne:

- Aksamitka, odmiana jadalna, wczesna; zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica

- Drop, odmiana jadalna, bardzo wczesna; zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica

- Wawrzyn, odmiana jadalna, średnio wczesna; zgłaszający: Gospodarstwo Produkcji Rolnej „Centrala Nasienna” sp. z o.o., Nidzica.

Żyto ozime – składniki odmian mieszańcowych:

- KWS AB182R, składnik odmiany mieszańcowej; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice

- LO1047N, składnik odmiany mieszańcowej; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice

- LO1068P, składnik odmiany mieszańcowej; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice.

Źródło: COBORU