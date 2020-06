Od czego zacząć uprawę konopi siewnej?

Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w rozmowie z Rafałem Mładanowiczem, rolnikiem z województwa pomorskiego, który w tym roku już po raz piąty zamierza posiać na swoich polach konopie siewne. Spojrzymy na ten gatunek okiem farmera, czyli z praktycznego punktu widzenia.

Farmer: Czy to prawda, że planowanie uprawy konopi siewnej zaczyna się nie od typowych zabiegów agrotechnicznych, ale od gromadzenia pozwoleń na uprawę?

Rafał Mładanowicz: Tak, to prawda. Jesienią w roku poprzedzającym uprawę tego gatunku należy złożyć odpowiednie dokumenty. Jest na to cała procedura. Najczęściej w październiku należy napisać pismo do marszałka danego województwa z prośbą, by podejmując uchwałę, zezwolił na uprawę konopi (ale też i maku) na terenie danej gminy. Te przepisy są regulowane w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Decyzje o uchwale podejmowane są najczęściej w styczniu lub lutym następnego roku. Wówczas wydawana jest też opinia, która uwzględnia dany areał, ale polityka tutaj może być bardzo różna, bo niektóre urzędy np. z automatu przyznają na tego typu uprawy w danej gminie 10 ha. Kolejnym etapem jest zgromadzenie wszystkich dokumentów, czyli faktury zakupu, certyfikatu na nasiona, etykiety nasion i pisma, które kierowane jest do urzędu gminy z prośbą o wydanie decyzji o uprawę konopi, gdzie uwzględniony jest numer działki, powierzchnia czy też załącznik w postaci umowy kontraktacyjnej lub informacji wykorzystaniu jej na użytek własny. Dokumenty te trafiają do gminy, a rolnik zostaje wpisany do rejestru zezwoleń wydanych na danym terenie.

Rafał Mładanowicz od pięciu lat uprawia konopie siewne

Czy w dokumentach określone jest, jaką odmianę wybrał rolnik?

Podstawowym warunkiem jest wysiew co roku kwalifikowanego materiału siewnego. Prawo nie zezwala na siew konopi z własnych zbiorów, ponieważ roślina w drugim roku po wysianiu nie stabilizuje kanabinoidów THC, czyli tzw. halucynogennego ekstraktu. To jest ważne dla rolników, bo gdyby doszło do kontroli, w danej roślinie nie może być więcej niż 0,2 proc. THC. Jeśli ta norma zostałaby przekroczona, a może się tak stać z upraw z własnego rozmnożenia, to rolnika może czekać kara nawet do 8 lat więzienia. Gdy korzysta się z kwalifikatu, nie powinno dojść do takiej sytuacji. Natomiast przestrzegać musimy rolników, którzy np. kupią 25 kg nasion kwalifikowanych, ale dosypią 50 kg swoich. Gdy dojdzie do kontroli, wystarczy, że na 100 pobranych roślin jedna przekroczy dopuszczalną normę i wówczas rolnik ma ogromny problem.

Jaką odmianę najlepiej wybrać?

Wybór odmiany determinuje cel naszej uprawy. Konopie są bardzo wszechstronne i praktycznie każdą ich część można wykorzystać, czy to na nasiona, czy włókno, na kwiat, czy na słomę. Niektóre odmiany bardziej nadają się na konkretny kierunek, inne mniej. Jeżeli wiemy, po co chcemy siać konopie i gdzie chcemy je sprzedać, to wtedy możemy wybrać odpowiednią odmianę. Są oczywiście odmiany uniwersalne, takie jak np. Finola, którą można uprawiać na nasiona czy ekstrakcję CBD, ale już pod kątem słomy nie, bo wyrasta do 1,6 m. W takim przypadku bardziej nadawałaby się wyższa odmiana. Warto wiedzieć, że roślina może osiągać wysokość od 1,5 do 4 m.

Czy jest problem z dostępnością materiału siewnego?

Jeśli chodzi o mniejsze areały, to raczej problemu nie ma. Mamy materiał siewny polski, mocną genetykę finlandzką, ale też dużo odmian rumuńskich. Jeśli ktoś myśli o uprawie konopi, nie szuka dzisiaj nasion, tylko w momencie podejmowania decyzji o uprawie, a „fizycznie” w momencie decyzji o możliwości uprawy. Przy większych uprawach, tak jak w moim wypadku, kiedy w tym roku planuję wysiać 50 ha, nie dostaniemy ich od ręki.

Jaki kierunek użytkowania Pan wybrał?

Podpisałem umowę kontraktacyjną na uprawę konopi siewnej z przeznaczeniem na kwiat. Wybrałem odmianę Futura 75.

Jakie stanowisko jest najlepsze pod uprawę tego gatunku?

Konopie nie są wymagające, dobrze udają się nawet na glebach lekkich, mozaikowatych, ale o odczynie co najmniej obojętnym. Wiem, że niektórzy uprawiają je na ugorach, ale chyba raczej po to, aby poprawić warunki fitosanitarne.

Jakie uprawki przedsiewne należy wykonać?

W uprawie orkowej to orka zimowa, a wiosną na wstrzymanie parowania, przemieszanie nawozów i jednocześnie wyrównanie gleby zabieg agregatem talerzowym bądź kultywatorem z wałem i siew. Nic więcej. W tym roku decyduję się jednak, ze względu na poszukiwanie wilgoci z gleby, na bezorkę, czyli agregat talerzowy z wałem packera jesienią (na kilka centymetrów) i wiosną.

Co z nawożeniem, czy wykonuje się je przedsiewnie?

Tak, wszystko jest podawane przed siewem. Konkretnie w tym roku jeszcze w lutym zwapnowałem pola. A na ok. tydzień przed siewem zastosuję w czystym składniku: 100-120 kg potasu, ok. 50 kg fosforu i 40-50 kg azotu. Tego ostatniego składnika nie za dużo, bo konopie przy normie wysiewu 25 kg/ha mogą wylegać.

Jakie konkretnie nawozy?

Zastosuję sól potasową, fosforan amonu i saletrzak z magnezem.

Kiedy najlepiej wykonać siew?

W tym roku planuję wykonać go między 25 kwietnia a 5 maja. Ale generalnie można poczekać do 20 maja. Ważne, aby w warunkach suszy poczekać na wilgoć, bo głębokość siewu jest dość płytka – jedyne 2-3 cm. Istnieje zatem ryzyko wywiewania nasion na skutek coraz częściej pojawiającej się erozji wietrznej.

Czy ilość siewu ma znaczenie?

Wiele zależy od kierunku użytkowania, a więc pośrednio też od odmiany. Każdy hodowca ma swoje zalecenia i należy na nie zwracać uwagę, bo odmiany różnią się masą tysiąca nasion. Jeśli uprawia się konopie na nasiona, wówczas siejemy rzadziej, gdyż zależy nam na rozgałęzieniach bocznych i wtedy zaleca się 25 kg/ha. Jednak już pod kątem słomy i uprawy na kwiat postępujemy odwrotnie – nie chcemy dopuścić do rozkrzewiania się roślin. Gdy chcemy otrzymać słomę, to zależy nam, żeby rośliny były wysokie, a jeśli potrzebujemy kwiatów, to wysokość może spowodować kłopot z ich zbiorem. Optymalna norma wysiewu dla konopi to 25-27 kg. Ale na ziarno jest ona znacznie niższa, bo wynosi jedynie 12,5 kg/ha.

Czy po siewie wykonuje się nawożenie pogłówne, dokarmianie nalistne, chemiczne zabiegi ochrony roślin?

Nie. Życzyłbym sobie, aby rolnicy jak najdłużej powstrzymywali się z wszelkiego rodzajami zabiegami, zwłaszcza chemicznymi, w konopiach.

Trudnością jest chyba zwalczanie płaskoni, czyli osobników męskich, które pojawiają się w czasie kwitnienia konopi?

Tak, bo całą pracę należy wykonać mechanicznie, czyli tak naprawdę rolnik chodzi po polu i wyrywa te rośliny. Ale dotyczy to kierunku uprawy konopi na nasiona, a ja takiego się nie podejmuję.

Innym tematem, na oddzielny artykuł, jest też zbiór konopi. O tym porozmawiamy jednak następnym razem. Dziękujemy za rozmowę.