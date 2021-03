Od dawna nie notowaliśmy tak wysokich cen mrożonych malin

W eksporcie mrożonych malin, po bardzo złym sezonie 2019/20, notowany jest silny wzrost produkcji i eksportu w sezonie 2020/21. Ceny malin są wysokie. W okresie VII-XII 2020 roku mieliśmy ceny na poziomie 2,06 EURO za kg (9,20 zł). W całym sezonie będzie to cena na poziomie 2-2,05 euro/kg – mówi w rozmowie z sadyogrody.pl dr hab. Bożena Nosecka, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB w Warszawie.

Od dawna nie notowaliśmy tak wysokich cen, które wynosiłyby powyżej 2 euro za kilogram.

- Mieliśmy bardzo dobre zbiory malin w 2020 roku – 116 tysięcy ton. W ostatnim pięcioleciu wyższe były zbiory tylko w 2016 roku – 129 tys. ton. W 2019 r. produkcja malin wyniosła zaledwie 75,7 tys. ton – mówi dr hab. Bożena Nosecka, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB w Warszawie.

- W eksporcie mrożonych malin, po bardzo złym sezonie 2019/20 notowany jest silny wzrost produkcji i eksportu w sezonie 2020/21. W okresie lipiec-grudzień 2020 r. eksport wyniósł 28,2 tys. ton, wobec 20,6 tys. ton w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 37%) - tłumaczy ekspertka.

- Zauważyć należy, że jeszcze większy był wzrost wartości eksportu – z 36,4 do 58,2 mln euro (o 60%). Sytuacja ta jest wynikiem wzrostu cen. Odnotowany wzrost cen przy tak dużym zwiększeniu zbiorów to kwestia tego, że nie jesteśmy na rynku światowym sami. Rywalizujemy głównie z Serbią i Ukrainą – ocenia prof. Bożena Nosecka.

Dlaczego ceny wzrosły pomimo większych zbiorów?

- Pierwszą przyczyną było to, że Polska w sezonie 2019/20 wyprodukowała i wyeksportowała relatywnie mało mrożonek malin. Oznacza to, że weszliśmy w obecny sezon bez zapasów tych mrożonek. Drugą przyczyną były relatywnie niskie zbiory malin w Serbii w 2020 r., a także w Ukrainie oraz w Chile. W Chile ograniczona była liczba pracowników w trakcie zbiorów w wyniku pandemii COVID-19 - wyjaśnia dr hab. Bożena Nosecka.

W okresie VII-XII 2020 roku mieliśmy ceny na poziomie 2,06 EURO za kg (9,20 zł), a w analogicznym okresie sezonu poprzedniego wyniosły one średnio 1,77 Euro za kilogram (7,90 zł).

- W całym sezonie będzie to cena na poziomie 2-2,05 Euro/kg. Od dawna nie notowaliśmy tak wysokich cen, które wynosiłyby powyżej 2 Euro za kilogram. Nasze ceny zależą więc od tego, jak wygląda sytuacja rynkowa w innych krajach. Polska wykorzystała sytuację mniejszej podaży w krajach, będących naszymi konkurentami - przyznaje ekspertka.

W 2020 r. wyższe niż w roku poprzednim były ceny skupu malin przeznaczonych do mrożenia, gdyż zakłady przetwórcze spodziewały się, że ceny eksportowe osiągną wyższy poziom.

Jak może wyglądać końcówka sezonu?

Według dr hab. Bożeny Noseckiej polskie zapasy maliny mrożonej w drugiej połowie obecnego sezonu są stosunkowo duże. Jeżeli chodzi o Serbów to ich zapasy są mniejsze ale na tamtejszym rynku wiele jest bardzo małych zamrażalni, które wstrzymują się jeszcze ze sprzedażą. Czekają, mając nadzieję, że ceny jeszcze wzrosną.

- Przewiduje się, że Serbia miała w styczniu 2021 r. zapasy na poziomie 30-35 tys. ton. Dodatkowo ze strony Ukrainy również możemy spodziewać się upłynnienia zapasów. Jeżeli te przewidywania się ziszczą to możemy się spodziewać, że ceny w końcówce sezonu 2020/21 spadną na rynku światowym, ale zakładać można, że nie będą to dramatyczne spadki. Ceny nie mają tendencji do utrzymywania się zbyt długo na wysokim poziomie - tłumaczy Nosecka.

- Nie wiadomo jakie będą zbiory w 2021 roku w Polsce. Na razie sytuacja jest taka, że mieliśmy mrozy ale obecna była także pokrywa śnieżna więc nic złego w postaci uszkodzeń pomrozowych na plantacjach nie powinno się dziać. Wiele będzie zależało od tego, ile malin zbiorą Serbowie. Poziom zbiorów w Chile nie będzie dla nas zagrożeniem. Niestety nie wiemy nic póki co o Ukrainie, gdyż tam zbiór opiera się głównie na malinie jesiennej. Czas pokaże czego możemy się spodziewać – zaznacza ekspertka.

Jak kształtuje się import mrożonych malin?

- W ostatnich sezonach import mrożonych malin do Polski wynosił 17-18 tys. ton, a głównymi dostawcami do naszego kraju są Ukraina i Serbia. W sezonie 2019/20 import mrożonych malin wyniósł 18,1 tys. ton, w tym przywóz z Ukrainy i Serbii stanowił 81%. Mrożone maliny importowane z Ukrainy są tańsze od wytwarzanych z surowca krajowego. Z Serbii sprowadzamy głównie maliny wyższych klas jakościowych - mówi dr hab. Bożena Nosecka.

