Odmiana konopi Henola laureatem konkursu Polski Produkt Przyszłości

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNIRZ) otrzymał prestiżowe wyróżnienie w ramach konkursu Polski Produkt Przyszłości za rozwiązanie: Henola - unikatowa w skali światowej odmiana konopi przemysłowych komercjalizowana w ramach Programu Konopnego.

Organizatorami konkursu są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Polski Produkt Przyszłości od ponad dwudziestu lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów powstających w kraju. Patronatem objęły go Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgłaszane innowacje musiały spełnić kryterium „doprowadzenia co najmniej do etapu wdrożeniowego lub zostać wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego”.

Łącznie do trzech głównych kategorii konkursu w tej edycji zgłoszono łącznie 96 produktów, które spełniały takie kryteria

W XXII edycji konkursu nagrodzono sześć zgłoszonych innowacji. Dwie zdobyły nagrody kapituły konkursu w kategoriach głównych, oprócz tego przyznano cztery nagrody specjalne.

Wyróźniona Henola

Fot IWiRZ

- Odmiana konopi przemysłowych Henola jest najmłodszą odmianą wyhodowaną w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Odmiana w typie oleistym, która charakteryzuje się większym plonem od innych odmian dostępnych na rynku, niskim wzrostem do ok 2m, oraz krótszym o 3 tygodnie okresem wegetacji. Nasiona Henoli posiadają bardzo korzystny stosunek kwasów tłuszczowych. Henola jest zarejestrowana w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, uzyskała aprobatę Colorado Department of Agriculture, USA. Wyjątkowo wysokie plonowanie pozwoliło na jej komercjalizację w ramach Programu Konopnego IWNIRZ w Polsce i zagranicą m.in. w USA - tłumaczy wyjątkowość odmiany Witold Czeszak Kierownik Programu Konopnego

Wyróżnienie stanowi dowód uznania dla twórców odmiany dr hab. Henryka Burczyka i mgr Grzegorza Oleszaka oraz pracowników Programu Konopnego.