Odmiany mieszańcowe rzepaku to przyszłość

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Oleistych i Włóknistych podjął decyzję o rejestracji 16 nowych odmian rzepaku ozimego w tym jednej odmiany populacyjnej oraz 1 odmiany populacyjnej rzepaku jarego.

- Z szesnastu odmian rzepaku ozimego cztery cechują się odpornością i tolerancją na kiłę kapusty, która została potwierdzona w badaniach przeprowadzonych w IOR - PIB. Dziewięć odmian posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), a pięć ma geny Rlm7 odporności na suchą zgniliznę kapustnych – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych.

Zarejestrowana nowa odmiana populacyjna rzepaku jarego jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Jak przypomina profesor, aktualnie w Krajowym Rejestrze COBORU będzie łącznie 13 odmian odpornych i tolerancyjnych na kiłę kapusty. Odpornych na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) jest 36 odmian, a z genem odporności na suchą zgniliznę kapustnych będzie 45 odmian rzepaku ozimego.

- W Krajowym Rejestrze łącznie będą 162 odmiany rzepaku ozimego, w tym 127 odmian mieszańcowych. Rzepak jary będzie posiadał 22 odmiany, w tym 9 to mieszańcowe – wylicza prof. Mrówczyński.

Czyli odmiany mieszańcowe to nasza bezdyskusyjna przyszłość.

- Od kilku lat zwiększa się w Krajowym Rejestrze liczba odmian odpornych na agrofagi, co jest bardzo ważne, bo pozwala to na obniżenie stosowania środków ochrony roślin. Zgodne jest to ze strategią Komisji Europejskiej "Od pola do stołu", która ogranicza stosowanie środków ochrony roślin o 50 proc. – dodaje szef Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych.

Jak podkreśla naukowiec, przyszłością ochrony roślin przed patogenami i szkodnikami są odmiany odporne i tolerancyjne, co pozwala w wielu przypadkach na ograniczenie chemizacji do niezbędnego minimum.

- Odporność odmian na kiłę kapusty jest bardzo ważna, gdyż jedyna s.cz., czyli tiofanat metylu zarejestrowany w 4 preparatach, będzie można stosować tylko do 19 października 2021 r., bo decyzją UE zostanie wycofany. Również wycofywanie wielu s.cz. fungicydów utrudni zwalczanie suchej zgnilizny kapustnych, a chemiczna ochrona powinna być zastąpiona przez wysiew odmian odpornych. Podobna sytuacja występuje z wirusem żółtaczki rzepy (TuYV), którego wektorem jest głównie mszyca brzoskwiniowa. Ostatnio wycofuje się coraz więcej s.cz. insektycydów, co utrudnia zwalczanie mszyc, szczególnie podczas wystąpienia gradacji, czemu sprzyjają ciepłe i długie jesienne warunki wegetacji – podkreśla prof. Marek Mrówczyński.

Poniżej przedstawiamy listę odmian, na które ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru (źródło: COBORU):

Rzepak ozimy:

- Aganos - odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

- Condor - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

- DK Extorr - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- DK Plasma - odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- Desperado - odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

- ES Desirio - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.

- Kepler - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- KWS Granos - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

- Leona - odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) ; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

- LG Altamira - odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji zgłaszającego odmiana odporna również na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

- LG Arnold - odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

- LG Scorpion - odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji zgłaszającego odmiana również odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

- Metropol - odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Pegazzus - odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

- PT297 - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce

- SY Floretta - odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

Rzepak jary:

- Fantom - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

