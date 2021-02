PIdS: Jak termin siewu kukurydzy wpływa na jej rozwój i plonowanie?

To temat rozmowy z prof. Tadeuszem Michalskim, prezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, która obędzie się 26 lutego o godz. 9.05 w ramach konferencji Farmera „Przez Innowacyjność do Sukcesu Online”. Zapraszamy!

Specjalista odpowie jak bardzo ten czynnik beznakladowy wpływa na uprawę kukurydzy.

- Termin siewu jest bardzo istotnym elementem wydajności większości upraw. Nie inaczej jest w kukurydzy, gdzie też termin siewu może mieć duże znaczenie, zarówno jeśli chodzi o wydajność, ale też możliwość wcześniejszego zbioru – ewentualnie przy mniejszej wilgotności ziarna – mówi nam prof. Tadeusz Michalski.

Jak dodaje, w kukurydzy obserwuje się duży wpływ zmian klimatycznych, ponieważ powodują one wydłużenie okresu wegetacji. - Jeśli tak to wydłuża nam się też okres, w którym kukurydza może rosnąć, w szczególności chodzi tutaj o możliwie wcześniejszy termin siewu. Nawet rośliny wskaźnikowe tzw. fenologiczne, pokazują, że rzeczywiście ten okres występuje dużo szybkiej. Dla przykładu kwitnienie mniszka lekarskiego odbywa się tydzień, a często nawet 15 dni wcześniej niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. W związku z tym musimy przyspieszać termin siewu kukurydzy, ale też dbać o to, żeby nie było to za wcześnie – radzi specjalista.

I podkreśla na koniec, że kukurydza w wyniku intensywnych badań hodowlanych jest rośliną coraz bardziej odporną na chłody, więc reakcja na nie w wypadku nowoczesnych odmian jest mniejsza. - Tym samym rolnicy zyskują szansę i możliwość wcześniejszego siewu – stwierdza.

Rozmowę z prof. Tadeuszem Michalskim przeprowadzi Wojciech Konieczny.

