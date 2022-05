Znane są już stawki na jakie kwoty może podpisać umowę rolnik, aby sprzedać rzepak z nowych zbiorów. Cena nasion rzepaku dobiega do 4 tys. zł za tonę.

Cena rzepaku ze zbiorów 2021 r. zbliża się do 5 tys.

Ile kosztował rzepak w umowach terminowych w 2021 r.?

Cena rzepaku w umowach – maj 2022 r.- dane KZPRiRB.

Na krajowym rynku rzepak ze starych zbiorów roku 2021 wyceniany jest na ok. 4700 zł/t. Na giełdach towarowych wartość ta z Paryża na ok. 851,25 euro/t (3981 zł/t). To sprawia, ze rolnicy chcą inwestować w ten gatunek i już ruszyła na dobre sprzedaż materiału siewnego rzepak pod zbiory 2023 r. Czy ponownie areał uprawy tego gatunku będzie oscylował wokół 1 mln ha. Wiele na to wskazuje, bo sytuacja geopolityczna może wskazywać na to, że tzw. czarne złoto, będzie w dobrej cenie.

Po ile rzepak w umowach na rok 2022?

Znane są już stawki ile firmy skupowe i zakłady tłuszczowe są w stanie zapłacić za tonę rzepak z tegorocznych zbiorów. Przypominamy, że w roku 2021 również prowadzony był taki monitoring i umowy opiewały wówczas w maju 2021 r. na ok. 2,4 tys. zł.

Jak teraz się kształtują? Dane zebrało Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny: wilgotność 9% i zanieczyszczenia 2%. Cena zależy od zaolejenia, a koszt przewozu i organizacja transportu do magazynu kupującego po stronie sprzedającego. Te na warunkach niemieckich odznaczają się tym, że m.in. rolnik otrzymuje dopłatę za przekroczenie bazowego poziomu zaolejenia powyżej 40 proc. Czy cena nasion rzepaku pod umowy zbliża się do tej oferowanej ze zbiorów ubiegłorocznych?

Umowy za rzepak na warunkach krajowych i niemieckich – maj 2022 r.

Ta dochodzi do 4 tys. zł na starcie i przeciągu tygodnia wzrosła o średnio 100 zł na tonie. Bo jak wynika z danych zebranych przez KZPRiRB kształtuje się ona następująco (12 maja 2022):

Umowy na warunkach krajowych - dostawa sierpień (zł/t):

- ADM Szamotuły – 3980,

- ADM Czernin – 3980,

- Bunge (ZT Kruszwica Brzeg, Kruszwica) – 3945,

- ZT Bodaczów (Viterra) – 3900,

- Agro-Mat – 3850,

- Agro As – 3950,

- Ampol Merol – 3900,

- Chemirol – 3950,

- TK Agrotim – 3850,

- Ziarn Pol – 3900.

Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenie poniżej 40% (42%*).

Umowy na warunkach niemieckich – dostawa sierpień (zł/t):

- ADM Szamotuły – 3930,

- ADM Czernin – 3930,

- Bunge (ZT Kruszwica, ZT Kruszwica Brzeg) – 3895,

- Agro As – 3925,

- Chemirol – 3920.