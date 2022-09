Rozpoczęły się już zbiory soi, która w tym roku zajmuję rekordową powierzchnię w naszym kraju, bo aż według Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 48194 ha, kiedy rok wcześniej to było 25547 ha. Jaka jest cena soi?

Jak wynika z najnowszego raportu Mirosława Marciniaka z InfoGrain, amerykańskie zbiory soi zostały zredukowane o 4,14 mln t, tj. do 119.16 mln t, co także wpłynęło na redukcję światowych zbiorów soi do 389,77 mln ton. - To jednak wciąż aż o 36.5 mln ton powyżej wielkości z poprzedniego sezonu, głównie za sprawą spodziewanych rekordowych zbiorów w Ameryce Południowej, gdzie właśnie rozpoczynają się siewy – podaje Marciniaka.

Jak sytuacja cenowa wygląda w Polsce?

Średnio za tonę soi rolnik może otrzymać w skupie ok. 2400 zł netto. Przypominamy, że w roku 2021 w analogicznym czasie, czyli we wrześniu, soja kosztowała od 2010 do 2600 zł netto. Co ciekawe w roku 2020 za tonę soi można było otrzymać tylko 1400-1580 zł netto.

Poniżej podajemy dokładne cenniki soi z 16 września 2022 r. zebrane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach - wilgotność 13 proc. i zanieczyszczenia 2 proc.

Ceny skupu soi (źródło KZPRiRB) z 16 września 2022 r. z w zł/t netto