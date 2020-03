Policja po 7 miesiącach oddała rolnikowi zarekwirowane konopie

Kilku rolników w gminie Goraj na Lubelszczyźnie zdecydowało się spróbować uprawy konopi włóknistych. Jednemu z nich jednak ubiegłoroczne plony zabrała policja...

Dlaczego policja zarekwirowała konopie tylko u jednego rolnika, postanowiła się dowiedzieć Nowa Gazeta Biłgorajska. Okazało się, że tylko jego dotyczył donos, jaki wpłynął na komendę. W efekcie 2 sierpnia ubiegłego roku wieczorem gospodarstwo podejrzanego, który dziwnym trafem był także gminnym radnym, odwiedzili funkcjonariusze. Wcześniej policjanci zarekwirowali całą przyczepę świeżo zebranych z pola konopi i na kilka godzin zatrzymali pracowników, którzy wieźli plony do gospodarstwa we wsi Abramowo.

Pracownicy wyjaśniali stróżom prawa, że są to konopie włókniste, a 29-letni gospodarz uzyskał zezwolenie na ich uprawę. To samo powiedzieli rodzice radnego, prosząc by legalność uprawy zweryfikowano w Urzędzie Gminy. Mimo to przyczepa z konopiami została załadowana na lawetę i zabezpieczona w charakterze dowodu w sprawie. Na przyczepie naliczono około 8 tysięcy roślin. Dom zaś rolnika gruntownie przetrząśnięto w poszukiwaniu broni, pieniędzy i narkotyków.

Wydawało się, że sprawę uda się szybko wyjaśnić, skoro plantacja była legalna. Nic z tego, anonimowy donosiciel zarzucał bowiem rolnikowi uprawę konopi indyjskich i handel marihuaną. Policja musiała więc zlecić laboratoryjne badania zabranych roślin i czekać na ich wyniki. Jak wynika z wyjaśnień KPP w Biłgaraju, w jednej z losowo pobranych próbek wykryto przekroczenie zawartości substancji psychoaktywnej THC, co rzucało cień na działalność rolnika. W sprawie zostało wszczęte śledztwo, w którym plantator był głównym podejrzanym. Z podejrzeń oczyściła go dopiero opinia biegłego który stwierdził, że odmiana roślin uprawianych przez 29-latka może wykazywać pewne odstępstwa we wskazaniach THC, z uwagi na międzyosobnicze zróżnicowanie.

Na opinie tą trzeba było jednak czekać 2 miesiące, tymczasem postępowanie karne toczyło się własnym trybem. Prokuratura Regionalna w Biłgoraju umorzyła sprawę 25 października 2019r. Na postanowienie Sądu Rejonowego w Biłgoraju, które nakazywało policji zwrot zarekwirowanej przyczepy radny musiał czekać aż 6 lutego 2020 r. Policja dostarczyła ją rolnikowi z Abramowa razem z konopiami dopiero 6 marca br.

W rozmowie z Nową Gazetą Biłgorajska rolnik skarży się, że w całej sprawie ucierpiał nie tylko finansowo, ale przede wszystkim stracił nieposzlakowaną wcześniej opinię w swoim środowisku. Przez niemal 7 miesięcy żył z piętnem przestępcy. Zwrócone rośliny nie nadają się do wykorzystania, bo były niewłaściwie przechowywane i spleśniały. Zabrana przez policję przyczepa z konopiami zawierała tylko część plonów, ale po policyjnej interwencji plantator bał się zebrać reszty konopi z pola.

Jak informuje Nowa Gazeta Biłgorajska, w okolicy Abramowa konopie włókniste uprawia jeszcze kilku innych rolników. Gdy dowiedzieli się, jakie nieprzyjemności spotkały ich znajomego, sami zgłosili się na komendę. Policjanci nie byli jednak zainteresowani ich uprawami, bo jak stwierdzili, tylko radnego z Abramowa dotyczył otrzymany donos.

Biłgorajska komenda policji tłumaczy się, że musiała zareagować na informację, iż rolnik zajmuje się uprawą konopi indyjskich. Argumentuje, że na zatrzymanej przyczepie znajdowały się rośliny, które „wyglądem i zapachem przypominały rośliny konopi innej niż włókniste”, tyle że oba gatunki wyglądają i pachną tak samo. Koronnym argumentem przemawiającym za podjęciem czynności był fakt, że wyniki badań roślin na przyczepie policyjnym testerem narkotykowym dały wynik pozytywny.