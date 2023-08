Wiadomo, ile strączkowych zasiano w Polsce w tym roku. Najwięcej hektarów zajmuje nadal łubin wąskolistny (146,68 tys. ha). W porównaniu do roku ubiegłego więcej zasiano grochu siewnego (118,37 tys. ha). Na podium jest jeszcze soja, która została zasiana na powierzchni 44,62 tys. ha.

Stowarzyszenie Polska Soja podała tegoroczne szacunki co do powierzchni upraw strączkowych. Stan na 26 lipca br.

Najwięcej w roku 2023 rolnicy zasiali łubiny wąskolistnego, następnie grochu siewnego.

Na trzecim miejscu uplasowała się soja.

Wiele środowisk liczyło na to, że nowe programowanie czyli WPR 2023-2027 będzie sprzyjać popularyzacji siewu tej grupy upraw. Póki co nie widać ogromnych zmian, choć uprawy strączkowe są uwzględniane jako uprawy za pomocą których można realizować kilka ekoschematów czy wymogów z grupy obligatoryjnych do spełniania czyli tzw. warunków (z ang. GAEC).

Powierzchnia uprawy roślin strączkowych w 2023r.

Za Stowarzyszeniem Polska Soja podajemy tabele, w której uwzględniona jest tegoroczna powierzchnia uprawy. Nadal najwięcej w kraju uprawia się łubinu wąskolistnego (146,68 tys. ha) choć zanotowano tu spadki względem roku 2022r. (ubyło około 13,79 tys. ha).

Większe zainteresowanie zauważono w uprawie grochu. W roku 2023 uprawiano go na areale 118, 37 tys. ha i to jest wzrost o 21,5 tys. ha względem ubiegłego sezonu.

Stosunkowo stabilna jest powierzchnia soi, choć w tym roku zanotowano spadek jej powierzchni o około 3,29 tys. ha.

Przybywa natomiast plantatorów bobiku. Gatunek te został w tym roku zasiany na powierzchni 38,02 tys. ha i jest to wzrost o 3,46 tys. ha względem roku ubiegłego.

Źródło: Stowarzyszenie Polska Soja. Stan na 26 lipca br.

Gdzie w Polsce najwięcej uprawia się soi?

Jak podaje Stowarzyszenie, najwięcej soi uprawia się w południowo wschodniej Polsce, a mianowicie na Podkarpaciu, Małopolsce i Lubelszczyźnie (tabela 2.). Natomiast najrzadziej można ją spotkać na polach w pasie północnym, chociaż jest w tym roku jedno zaskoczenie. Chodzi o województwo pomorskie.

Powierzchnia uprawy roślin strączkowych w poszczególnych województwach Żródło: Stowarzyszenie Polska Soja

Perspektywy uprawy soi w Polsce

Specjaliści ze Stowarzyszenia Polska Soja pokazują, jakie są perspektywy i wyzwania w poszczególnych rejonach kraju. Ponad połowa powierzchni zasiewów soi znajduje się w 3 województwach na południowym wschodzie Polski.

– Spadek powierzchni uprawy soi w br. na Podkarpaciu ma swoją podstawę w warunkach panujących w ubiegłym roku. Ówczesna susza i problemy z zachwaszczeniem wtórnym wpłynęły na redukcję plonu, przez co wielu nowych producentów soi nie zdecydowało się jej ponownie zasiać w br. Tymczasem każdy rok jest inny. Tegoroczny przebieg pogody w południowo wschodniej Polsce od siewów aż do 3. dekady lipca jest bardzo sprzyjający dla soi. Pozwala to patrzeć z entuzjazmem zarówno na zbliżające się zbiory, jak i chęć jej uprawy w kolejnym roku. Zakładam, że tutaj powierzchnia zasiewów soi w przyszłym roku wzrośnie, bo jest ku temu kilka przesłanek. Dzięki tej uprawie można otrzymać wyższe płatności bezpośrednie. Rolnicy zamierzają ograniczać produkcję wysokonakładowego rzepaku na rzecz niskonakładowej soi. A ponadto rejestrację w soi uzyskał nowy doglebowy środek chwastobójczy Julius 424 EC, o bardzo wysokiej skuteczności.

Mariusz Wojtyna, ekspert ds. uprawy soi w Stowarzyszeniu Polska Soja, rejon południowo wschodni

Przoduje Dolny Śląsk i Opolszczyzna

Bardzo dobre warunki do uprawy soi panują na Śląsku – od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, aż po Górny Śląsk. Największy wzrost powierzchni zasiewów soi należy w tym roku do województwa opolskiego.

– Uprawa soi w Polsce zaczęła się od województwa opolskiego. To tutaj od blisko 15 lat są przeprowadzane doświadczenia, na których opiera się dzisiejsza agrotechnika soi. Rolnicy mają największe doświadczenie w jej uprawie i mogą też liczyć na szerokie doradztwo. Są to bardzo istotne czynniki, które pozwalają osiągać stabilne plony nasion, co przekłada się na obserwowany systematyczny wzrost areału uprawy. Natomiast w północnych rejonach Dolnego Śląska na wyraźny spadek plonowania soi w zeszłym roku wpłynęła susza. Jednak za główną przyczynę mniejszych zasiewów soi upatruję chwilowe zwiększone zainteresowanie rolników uprawą buraka cukrowego - mówi Emilia Fink-Podyma, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Soja.

Najrzadziej soję można spotkać na polach w północnej Polsce, chociaż jest jedno zaskoczenie. Chodzi o województwo pomorskie.

– Wiadomość o wzroście areału soi w województwie pomorskim to bardzo dobry dowód na to, że soję można uprawiać w całym kraju. Duży wkład ma tutaj Pomorska Izba Rolnicza, która jest otwarta na współpracę w tym zakresie. Na północy Polski również mamy do czynienia z dużym deficytem wody. W okolicach Torunia spadło w czerwcu i lipcu niecałe 50 mm deszczu i choć widać, że soja póki co utrzymuje strąki, to w tych warunkach trudno jest jej budować plon. Dlatego spodziewam się plonów na poziomie 20 dt/ha. Lepiej radzą sobie odmiany zasiane wcześniej – w 2. dekadzie kwietnia i w systemie bezorkowym. Natomiast soja z siewów majowych mocno zredukowała wysokość roślin i znajduje się dopiero w fazie kwitnienia. Upały powyżej 30°C i niewielka ilość opadów zdecydowanie odbiją się na plonowaniu. Nie mniej jednak w tych trudnych warunkach widać, że soja na tle np. zbóż jarych radzi sobie zdecydowanie lepiej - komentuje Krystian Ambroziak, prezes Stowarzyszenia Polska Soja.