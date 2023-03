Przygotowania do sezonu zielarskiego w pełni. Trwa lustracja plantacji

Sezon zielarski wkrótce rusza. Herbapol lustracje plantacje nastawione na uprawę kontraktową, fot. Shutterstock

Początek wiosny oznacza start przygotowań do sezonu zbiorów ziół. Pozyskiwanie niezbędnych do produkcji surowców roślinnych to proces wieloetapowy i rozłożony na poszczególne miesiące. Zanim rozpoczną się właściwe zbiory, konieczne jest opracowanie szczegółowego planu skupu na ten rok, który określa ilość i asortyment potrzebnych surowców, jak i harmonogram zakupów. Firma wizytuje plantacje oraz szkoli zbieraczy, by finalnie pozyskiwać surowce spełniające wysokie normy jakościowe.

Rusza sezon zbiorów ziół. Już teraz należy odpowiednio przygotować stanowiska wykorzystywane w kontraktowych uprawach zielarskich.

Wśród tych szeroko wykorzystywanych i kluczowych dla Herbapolu-Lublin ziół są: mięta, melisa, rumianek, mniszek, kozłek, prawoślaz, lubczyk.

Obecnie trwają także szkolenia i warsztaty dla lokalnych dostawców i zbieraczy ziół organizowane przez Herbapol. Zioła, kwiaty i owoce są szeroko wykorzystywane przez Herbapol-Lublin w produkcji asortymentu marek Herbapol, Big-Active i Zioła Mnicha. Potrzeby zakupowe firmy w tym zakresie są bardzo znaczące, zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i różnorodność. – Całe nasze bogate portfolio bazuje na surowcach roślinnych – mówi Zbigniew Ostasz, Kierownik Zakupów Ziół w Herbapol-Lublin S.A., Oddział Północ. – Wykorzystujemy ponad 70 ich rodzajów i współpracujemy z ponad 1000 zbieraczy i plantatorów w Polsce. Pozyskanie niezbędnych nam zasobów ziół, kwiatów i owoców to złożony proces, a dla jego końcowego powodzenia niezwykle istotne jest odpowiednio wczesne, szczegółowe zaplanowanie całorocznych prac. Dokonaliśmy już podsumowania ubiegłorocznego skupu, a w oparciu o aktualne potrzeby produkcyjne, jak i analizę trendów i sprzedaży przygotowaliśmy tegoroczny plan. Stanowi on ważną informację dla naszych instruktorów, którzy przekazują tę wiedzę współpracującym z nami zbieraczom. Sezon zielarski wkrótce rusza. Trwa lustracja plantacji Herbapol-Lublin S.A. pozyskuje surowce zarówno ze stanu naturalnego, jak i kontraktowych upraw zielarskich. Obecnie przedstawiciele firmy wizytują plantacje, sprawdzając m.in. czy nie pojawiają się na nich niepożądane chwasty. Dokonywać będą również oceny kondycji uprawianych tam roślin. Na tych plantacjach uprawiane są kluczowe dla Herbapolu surowce, jak: mięta,

melisa,

rumianek,

mniszek,

kozłek,

prawoślaz,

lubczyk. Szkolenia i warsztaty dla lokalnych dostawców i zbieraczy ziół Jednocześnie instruktorzy surowcowi firmy kontaktują się ze zbieraczami, przekazując im informacje o zapotrzebowaniu w nadchodzącym sezonie. Ważną częścią tych kontaktów są szkolenia, dzięki którym Herbapol może pozyskać surowce roślinne zgodne ze specyfikacją. Co ważne, zgodnie z jednym z filarów strategii CSR - „Rozwój mamy w naturze” - Herbapol stawia na współpracę z lokalnymi dostawcami oraz zbieraczami ziół. Często są to wielopokoleniowe rodziny i mali producenci, którzy dostarczają firmie surowce roślinne od lat. Herbapol także aktywnie wspiera ich w dalszym poszerzaniu wiedzy, poprzez regularne, dodatkowe szkolenia, prowadzone przez ekspertów. Czytaj więcej W skupach ziół powoli dobiega koniec sezonu. Herbapol Lublin podsumowuje rok Kiedy rusza skup ziół? Skup surowców ruszy już w połowie kwietnia. W jego pierwszym etapie pozyskiwane będą kora dębu oraz kora kruszyny. Pod koniec kwietnia rozpocznie się skup świeżego mniszka lekarskiego, który następnie trafia do suszarni firmy Herbapol. Maj to czas zbiorów kwiatu głogu z liściem, liści brzozy, liści pokrzywy i kwiatu bzu. Każdy z pozyskiwanych surowców przechodzi szczegółowe kontrole jakości - tak, by produkty powstające na ich bazie spełniły oczekiwania nawet najbardziej wymagających konsumentów. Czytaj więcej Podstawowe wskazówki agrotechniczne uprawy ziół

