Rekordowa powierzchnia uprawy w 2022 r. rzepaku, słonecznika, soi, kukurydzy

Podziel się

W 2022 r. powierzchnia uprawy słonecznika to zblisko 65 tys. ha, a w roku 2020 areał wyniósł blisko 20 tys. ha, fot. M. Tyszka

Od 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia dane dotyczące powierzchni upraw dla wybranej lokalizacji (województwo, powiat, gmina) lub dla całego kraju. Od 2021 r. podawane są one również dla gospodarstw poniżej 10 ha, dlatego są one bardzo aktualne i dokładne. Sprawdzamy jakie areały mają w tym roku wybrane gatunki. Czy coś nas zaskoczy? Najbardziej słonecznik, powierzchnia wzrosła z 20 do 65 tys. ha.

GŁÓWNY PARTNER SERWISU PARTNERZY SERWISU

Dane za ARiMR (z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich) udostępniło nam Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Jest tam kilka zaskoczeń, których wcześniej się nie spodziewaliśmy. Na przykład pod zbiory 2022 r. powierzchnia obsiana rzepakiem to ponad 1,080 mln ha, w tym rzepak ozimy: 1,057 mln ha i jary: 22,8 tys. ha. W ubiegłym roku było to w sumie ponad 990 tys. ha. Jaka powierzchnia uprawy soi i słonecznika w 2022 r.? Okazuje się, że te dwa gatunki również odnotowały rekord. W 2022 r. według ARiMR areał uprawy soi wyniósł 48194 ha (w roku 2021 – 25547 ha), a słonecznika – 64771 ha (w 2021 – 19518 ha). To są gigantyczne wzrosty, które chyba można tłumaczyć skutkiem wojny w Ukrainie. Czytaj więcej Słonecznik zdobywa polskie pola. Dlaczego warto go uprawiać? Jaka powierzchnia uprawy kukurydzy w 2022 r.? Ten gatunek również zaskoczył. Rekord padł, ale chyba „chrapka” była na więcej. Po ubiegłorocznym rekordzie, który Agencja oceniła na 1,73 mln ha, teraz spodziewano się jeszcze wyższego wyniku. Tym bardziej, że sprzedaż materiału siewnego ruszyła bardzo szybko, bo już z chwilą zbiorów kukurydzy ziarnowej. Pogoda też sprzyjała kukurydzy. Była chłodna wiosna, a niepewność związana z Ukrainą mogła tę sytuację potęgować. Jeszcze wiosną mówiło się, że uprawa kukurydzy w tym roku może przekroczyć magiczną liczbę 2 mln ha. Tak się nie stało, ale wynik ponownie jest rekordowy i wyższy od ubiegłorocznego. Jak wynika z danych ARiMR, w 2022 r. powierzchnia uprawy kukurydzy wyniosła 1,86 mln ha (do tego trzeba jeszcze doliczyć kukurydzę cukrową). To kolejny rekord i bardzo wysoki wynik. Czytaj więcej Czy powierzchnia kukurydzy sięgnie 2 mln ha? Jaka powierzchnia roślin bobowatych w 2022 r.? Poniżej przedstawiamy za ARiMR najnowsze zestawienie dotyczące areału uprawy wybranych gatunków roślin wysokobiałkowych w 2022 r. Tzw. polskie białko zgodnie z przewidywaniami zwykle zwiększyło swoje powierzchnie, ale nieznacznie:

- łubin biały – 16254 ha (2021: 15130 ha),

- łubin wąskolistny – 161138 ha (2021: 153799 ha),

- łubin żółty – 17606 ha (2021: 19704 ha),

- bobik – 34805 ha (2021: 37373 ha),

- groch – 97100 ha (2021: 95571 ha). Jaka powierzchnia ziemniaka i buraka cukrowego w 2022 r.? Według ARiMR areał uprawy gatunków okopowych się zmniejszył w stosunku do roku 2021:

- ziemniak – 181914 ha (2021: 203839 ha),

- burak cukrowy – 222131 ha (2021: 247273 ha). Jaka powierzchnia zbóż w 2022 r.? Według ARiMR, wielkość upraw zbóż wynosi pod zbiory 2022 r.: - pszenica ozima - 2294113 ha (w 2021 – 2154056 ha), - pszenica jara - 202045 ha (w 2021 – 211880 ha),

- jęczmień jary – 324782 ha,

- jęczmień ozimy – 306395 ha,

- pszenżyto jare – 60964 ha,

- pszenżyto ozime – 1160990 ha,

- owies – 455208 ha,

- żyto ozime – 627992 ha,

- żyto jare – 19504 ha,

- gryka – 115319 ha (2021: 95453 ha).

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin