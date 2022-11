- Musimy myśleć o wszystkich tych pojęciach, kiedy dziś mówimy o rolnictwie, dlatego uważam, że wszystkie są bardzo ważne – mówił podczas wywiadu na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Antoine Bernet z firmy Bayer.

W jaki sposób Bayer planuje wspierać rolników w europejskich planach dotyczących transformacji rolnictwa? Jakie innowacje chce im dostarczać i kiedy na rynku europejskich pojawią się najnowsze osiągnięcia hodowlane firmy takie jak short corn czyli kukurydza o krótkim wzroście oraz pszenica hybrydowa? O to między innymi pytaliśmy Antoine Berneta szef Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

FARMER: Jak bliskie są sobie terminy: rolnictwo węglowe, rolnictwo zrównoważone i rolnictwo regeneracyjne? Który z nich jest najważniejszy?

Antoine Bernet: Wszystkie pojęcia są bardzo ważne, ponieważ mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem populacji w ujęciu globalnym. Niedługo na świecie będzie 10 miliardów ludzi , co oznacza, że rolnicy muszą wyżywić rosnącą populację tak szybko, jak to możliwe, a do tego w zrównoważony sposób. Dużo się mówi o emisji gazów cieplarnianych od czasu zmiany klimatu – oczywiście istnieje między nimi silna zależność. Dziś wiemy, że zmiany klimatyczne mają bardzo negatywny wpływ na produkcję żywności na całym świecie, dlatego musimy jak najbardziej je ograniczyć.

Co mogą dziś zrobić rolnicy? Działalność rolnicza nie stanowi problemu. Rolnicy mogą przyczynić się do rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych. Jeśli np. mają odpowiednią praktykę w gospodarstwie, aby lepiej sekwestrować węgiel, i tak zaplanują wszystkie inne działania, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, to w ostatecznym rozrachunku będzie pozytywnie wpływać na zmiany klimatyczne.

Odpowiadając na drugie pytanie, powiem tak: musimy myśleć o wszystkich tych pojęciach, kiedy dziś mówimy o rolnictwie, dlatego uważam, że wszystkie są bardzo ważne.

FARMER: Dzisiaj dużo mówimy o rolnictwie węglowym i oczywiście o takiej koncepcji, która została zapisana w polskim Planie Strategicznym. W jaki sposób Bayer zamierza wspierać rolników w uzyskiwaniu dotacji i dotrzymywaniu zobowiązań?

Antoine Bernet: Bayer dużo pracuje nad rolnictwem węglowym. W czerwcu 2021 r. rozpoczęliśmy program węglowy w Europie. Celem jest praca z rolnikami i partnerami rynkowymi. Podstawową wartością jest to, aby zrozumieć, w jaki sposób możemy: zmierzyć redukcję emisji dwutlenku węgla, zmniejszyć ją, a następnie pomóc rolnikom uzyskać zachętę do wdrożenia działań w gospodarstwie. Jest to zatem nowa działalność, którą rozpoczęliśmy rok temu w naszej firmie. Planujemy więcej partnerstwa również w Polsce. Współpracujemy z około setką rolników i różnymi gałęziami przemysłu spożywczego. To dla nas naprawdę coś nowego, ale wierzymy, że pomoże to rolnikom dostosować się również do nowej WPR na 2023 r. i konieczności corocznego ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

FARMER: Bayer co roku oferuje rolnikom innowacyjne odmiany. Słyszymy o pszenicy hybrydowej lub krótkiej kukurydzy czyli Short Stature Corn. Co te innowacje przyniosą rolnictwu? Kiedy będą dostępne na rynku europejskim?

Antoine Bernet: Kiedy pracujemy nad naszymi hybrydami, myśląc np. o rzepaku ozimym, zawsze pamiętamy o zmianach klimatycznych i lokalnych warunkach pogodowych, z którymi mamy do czynienia dzisiaj w Polsce i z którymi będziemy musieli się mierzyć również w przyszłości.

Mamy zatem duży wybór odmian, które opracowaliśmy w tym roku, np. koncepcję Silo Extra dla kukurydzy kiszonkowej. Drugi przykład to Field Shield, program dla odmian hybrydowych. Ważna jest dyskusja z rolnikami o poszczególnych odmianach i ich kluczowych cechach istotnych z punktu widzenia lokalnych warunków w Polsce.

Przez cały czas pracujemy nad ulepszeniem naszych odmian, aby lepiej pasowały do klimatu i zmian klimatycznych, jakie będą zachodzić w przyszłości w Polsce.

Myślę, że kukurydza niskiego wzrostu Short Stature Corn to prawdziwy przełom w rolnictwie, prawdziwa innowacja. Zaczęło się w USA, a teraz planujemy rozpocząć to wyzwanie w Europie, aby zobaczyć, jak hybryda sprawdzi się w lokalnych warunkach klimatycznych.

Jesteśmy optymistycznie nastawieni, ponieważ niska kukurydza daje rolnikom szansę uprawy tego gatunku, nawet jeśli występują ekstremalne warunki pogodowe, takie jak silny wiatr, który może uszkodzić kukurydzę pod koniec wegetacji. Cały czas nad tym pracujemy. Planujemy wypróbować tę odmianę już teraz w Europie i wkrótce wejść z nią na rynek.

Jeśli chodzi o pszenicę, to również intensywnie pracujemy nad odmianą hybrydową przeznaczoną na rynek europejski. Do końca dekady chcielibyśmy wejść z hybrydowymi odmianami pszenicy na światowy rynek.