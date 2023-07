W Granicach, w województwie lubelskim, firma skarby państwa, Owocomix, rozpoczęła skup malin. Na miejscu pojawił się wiceminister rolnictwa, Rafał Romanowski.

Lubelszczyzna jest zagłębiem owocowym. Powiat opolski, w którym otwarty został skup, to zagłębie, które produkuje bardzo dużą ilość malin. Na terenie województwa lubelskiego wytwarza się ok. 30 tysięcy ton malin rocznie. W skali Polski jest ponad 100 tysięcy. Oznacza to, że jeden powiat ma 30% udział w rynku.

Cena malin wzrosła już o kilkanaście, kilkadziesiąt groszy za kilogram. W czwartek wynosiła 5,80 zł, w piątek również liczymy na delikatne drgnięcie do góry – powiedział Romanowski.

Jak zapewnia podmiot skupowy w ciągu doby jest stanie zakupić około 60 – 70 ton malin. Minister podkreślał, że ta pomoc jest bardzo istotna, zwłaszcza w sytuacji politycznej, w której znaleźliśmy się.

Jesteśmy odpowiedzialnymi partnerami w Unii europejskiej, nie będziemy więc wprowadzać skupu interwencyjnego. Skup prowadzony jest przez spółkę Skarbu Państwa, jest to działanie rynkowe. Podmiot ten skupi w swoich punktach skupowych i zamrozi surowiec - tłumaczył polityk.

Podczas konferencji podano, że firma Owocmix zaczęła od piątku skup malin z powiatu opolskiego i kraśnickiego; w ciągu doby jest w stanie skupić około 60-70 ton na dobę.

Pamiętajmy, że cały czas podnosimy kwestię wstrzymania importu maliny mrożonej, gotowego produktu zza wschodniej granicy. Podnosimy to na forum Unii Europejskiej. Nie ukrywam, że wczoraj apelowaliśmy też do parlamentarzystów opozycji, aby wsparli te nasze inicjatywy na forum Komisji Europejskiej, żeby przynajmniej czasowo wstrzymać import do momentu uregulowania tego rynku i uzyskania stabilności na naszym rynku - poinformował Romanowski.

Ceny malin lekko poszły w górę

Minister podkreślił, że już widać pierwsze efekty interwencji państwa w skup owoców, gdyż rolnicy mogą zauważyć już pierwsze podwyżki cen. Wiceminister podał, że w czwartek cena za kilogram malin wynosiła 5,80 zł.

Dzisiaj również liczymy na delikatne drgnięcie – dodał.

Sejmowe przepychanki o kryzys

Temat skupu malin poruszany był także podczas debaty sejmowej. Choc biorąc pod uwagę ilość posłów obecnych na sali plenarnej trudno używać tu słowa debata.

Przyczyną kryzysu na rynku malin jest znaczny przywóz mrożonych malin zza wschodniej granicy - ocenił poseł PSL Mirosław Maliszewski.

Podobnego zdania jest wiceminister rolnictwa, Janusz Kowalski, choć on interpretuje sytuację inaczej. Wskazuje, że powodem obecnej sytuacji jest zgoda rządu PO-PSL w 2014 na bezcłowy import tych owoców od naszych wschodnich sąsiadów.

To przez wasze fatalne decyzje z 2014 r. malina jest importowana - podkreślił wiceminister.

Maliszewski podkreślał, że zapaść na rynku malin nie jest spowodowana cyklem koniunkturalnym (tj. wysokimi cenami owoców, które sprawiają, że robione są nasadzenia np. malin, gdy zaczynają one plonować zwiększa się podaż i cena owoców spada), ani umowami podpisanymi w 2014 r. między UE a Ukrainę ws. handlu, gdzie dopuszczono bezcłowy import malin. Zaznaczył, że poprzedni kryzys na rynku malin wystąpił w 2018 r., ale wtedy PiS nie negocjował tej umowy dot. ograniczenie ich wwozu, mimo, że umowa ta przewidywała kontyngenty przywozowe, a dopiero umowa KE-Ukraina z 2022 r. zniosła kontyngenty i spowodowała masowy napływ produktów rolnych z Ukrainy.

Poseł podkreślał też, że problem był wielokrotnie sygnalizowany - zarówno Robertowi Telusowi, jak i jego poprzednikowi, Henrykowi Kowalczykowi, jednak ci nie podjęli żadnych działań i zbagatelizowali ostrzeżenia rolników.

Kowalski przypomniał, że minister rozwoju, Waldemar Buda ,złożył wniosek o przywrócenie stawek celnych na import malin z Ukrainy do Komisji Europejskiej. Polska proponuje objąć ochroną celną także inne produkty, takie jak: mąka pszenna, jaja i mięso drobiowe.