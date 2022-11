Celem nadrzędnym ekoschematu „Obszary z roślinami miododajnymi” jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi

Rośliny miododajne będą odgrywały ważną rolę w Krajowym Planie Strategicznym. Rolnik, uprawiając je, może otrzymać nawet 269,21 euro/ha. Ostateczna kwota będzie zależała od zainteresowania tym ekoschematem.

Brakuje nadal przede wszystkim listy gatunków roślin miododajnych. Jak informuje MRiRW, obecnie prowadzone są prace nad jej doprecyzowaniem. Szczegółowe informacje zostaną zawarte w rozporządzeniu wykonawczym do projektowanej ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Ochrona zapylaczy to cel numer 1

Jak wskazuje MRiRW, celem nadrzędnym ekoschematu „Obszary z roślinami miododajnymi” jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających. Obszary takie przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznej. Ekoschemat ma być realizowany na poziomie krajowym, czyli nie ma większych ograniczeń, jeśli chodzi o areał jego uprawy. Realizacja będzie polegała na tworzeniu obszarów z roślinami miododajnymi poprzez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków, które będą widniały na przygotowanej przez MRiRW liście. Jak wspomniano wyżej, lista nadal jest w opracowaniu. Resort jednak zapewnia, że nie będzie na niej obcych gatunków inwazyjnych. Można się tylko domyślić, że w skład mieszanki będą wchodzić długo kwitnące rośliny, atrakcyjne dla zapylaczy, takie jak np. facelia, gorczyca, słonecznik, gryka...