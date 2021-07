Rzepak 2200-2425 zł/t netto przed zbiorami

Jeszcze nie rozpoczęły się zbiory rzepaku ozimego. Na południu jest on teraz desykowany. To zabieg, który pozwala wyrównać dojrzewanie rośliny poprzez chemiczne jego dosuszanie. Tymczasem cena rzepaku delikatnie obniżyła się, bo jeszcze 13 lipca tona tzw. czarnego złota, była wyceniona maksymalnie na 2505 zł netto. Teraz górna granica to 2425 zł.

Pierwsze kombajny najpewniej będą pracować w uprawach rzepaku dopiero w przyszłym tygodniu. Roślina jest jeszcze niedojrzała. Rolnicy skarżą się w mediach społecznościowych na stan plantacji, na słabe wykształcenie łuszczyn, problem ze szkodnikami, przez co łuszczyny pękają i tracą nasiona. Jakie będą plony? Czy rzeczywiście dobre, jak się spodziewano jeszcze kilka tygodni temu? Zobaczymy.

Na razie można już coś powiedzieć o cenach. Te są wysokie, ale można zauważyć delikatną zniżkę. W skupach jeszcze przed żniwami kształtują się one na poziomie od 2200 do 2425 zł/t netto. Podczas zbiorów, gdy pojawi się podaż nasion, najpewniej cena spadnie.

Poniżej prezentujemy ceny rzepaku zebrane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 15 lipca na podstawie rozmów ze skupującymi, przeważnie loco magazyn kupującego. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie.

Dzienne ceny skupu rzepaku 2021 r. w kraju w zakładach przetwórczych

- ADM Szamotuły – 2425 (październik),

- ADM Czernin – 2405 (październik),

- Agrolok – 2380,

- Komagra (Tychy) – 2380,

- Komagra (magazyny własne, Brzeg) – 2425,

- Komagra (Kosów Lacki) – 2370,

- Mosso (Radziejowice) – 2250,

- Mosso (Siedliszce) – 2200,

- ZT Bodaczów – Viterra – 2400 (wrzesień),

- ZT Kruszwica (Brzeg, Kruszwica) – 2410,

- ZT Kruszwica* (Brzeg, Kruszwica) – 2375.

Dzienne ceny skupu w kraju w firmach pośredniczących

- Agrii – 2310-2340 (w zależności od regionu kraju),

- Agro-Mat – 2350,

- Agro As – 2420 (2400*),

- Ampol-Merol – 2330,

- Chemirol – 2420 (2400*),

- Lechpol Szubin – 2300 (sierpień, wrzesień),

- Pol-Tor – 2320,

- PPHU Wilmar – 2380,

- Osadkowski (Górzec) – 2420 (2400*),

- TK Agrotim – 2350,

- Ziarn-Pol – 2300.