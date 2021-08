Rzepak drożeje. Tona nawet po 2500 zł

Już coraz więcej firm oferuje za tonę nasion rzepaku powyżej 2400 zł/t netto. Jest też taka, która płaci za „czarne złoto” 2500 zł/t.

Nie skończyły się jeszcze zbiory rzepaku. Opady deszczu je wstrzymały. Nasiona są zbyt wilgotne. Z informacji zebranych z województwa zachodniopomorskiego, wynika, że po ostatnich opadach, dużo roślin odmłodziło się dając zielone odrosty. Dojrzałość jest bardzo zróżnicowana.

Co z cenami? Te poszły w górę i obecnie za tonę nasion można dostać od 2280 do 2500 zł netto. W górę poszły też notowania rzepaku na giełdzie MATIF w kontrakcie z dostawą w listopadzie wzrosła ona do 539,50 euro/t (2458) zł/t, ) i była o 42,2 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. Jest on obecnie najdroższy od trzech tygodni.

Na rynku zbóż również widać wzrosty.

- Zgodnie z najnowszymi szacunkami GUS tegoroczne zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą ok. 27,4 mln ton, a tam samym ukształtują się na poziomie o ok. 4 proc. niższym niż przed rokiem. Będzie to przede wszystkim efektem niższych plonów. Warunki pogodowe kształtujące się w ostatnim tygodniu stanowią istotne ryzyko w dół dla tych szacunków. Utrzymujące się opady sprawiają, że w wielu przypadkach, szczególnie w południowej części kraju, ziarno jest zbyt wilgotne do zbioru, a pola są grząskie. Obserwowane jest również wyleganie zbóż i rośnie ryzyko ich porastania. W konsekwencji nasilają się obawy o jakość tegorocznych zbiorów. Podobne problemy obserwowane są również w Niemczech i we Francji. Prognozy wskazują, że dopiero druga połowa przyszłego tygodnia może przynieść poprawę warunków pogodowych – mówi dla portalu farmer.pl Jakub Olipra, ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Credit Agricole.

Cennik rzepaku 2021

Poniżej prezentujemy ceny rzepaku zebrane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 6 sierpnia 2021 r. na podstawie rozmów ze skupującymi, przeważnie loco magazyn kupującego. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie.

Dzienne ceny skupu rzepaku 2021 r. w kraju w zakładach przetwórczych

- ADM Szamotuły – 2440 (październik),

- ADM Czernin – 2440 (październik),

- Agrolok – 2400,

- Bastik – 2350,

- Bielmar – 2300,

- Grupa Wilmar – 2360,

- Komagra (Tychy) – 2350,

- Komagra (magazyny własne, Brzeg) – 2410,

- Komagra (Kosów Lacki) – 2340,

- Mosso (Radziejowice) – 2280,

- Mosso (Siedliszce) – 2280,

- ZT Bodaczów – Viterra – 2430 (wrzesień),

- ZT Kruszwica (Brzeg, Kruszwica) – 2420 (2385*) sierpień.

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w firmach pośredniczących

- Agrii – 2320-2400 (w zależności od regionu kraju),

- Agro-Mat – 2350,

- Agro As – 2420 (2400*),

- Ampol-Merol – 2350,

- Chemirol – 2390 (2370*),

- Lechpol Szubin – 2320,

- Pol-Tor – 2350,

- Osadkowski (Górzec) – 2420 (2400*),

- TK Agrotim – 2300,

- Ziarn-Pol – 2500 (sierpień, październik).