Rzepak podrożał. Kosztuje nawet 2630 zł/t

Ponownie wzrosła cena rzepaku. W niektórych firmach za tonę nasion tego gatunku można dostać nawet 2630 zł netto.

A przecież jeszcze mamy sierpień. Co będzie dalej? Korekt w wysokości zbiorów rzepaku doczekaliśmy się w najnowszym raporcie USDA. Skorygowano je względem Kanady do 16 mln t. - Choć lokalni analitycy wskazują, że to dopiero początek zmian. A już w chwili obecnej światowe zapasy rzepaku na koniec bieżącego sezonu znajdują się na historycznie niskim poziomie – podaje Mirosław Marciniak z InfoGrain.

W naszych firmach przetwórczych i skupowych, ceny rzepaku poszły w górę. Maksymalnie za rzepak można otrzymać 2630 zł/t netto z dostawą październikową. W ciągu trzech dni zanotowano nawet wzrost cen sięgający 90 zł na tonie. Te największe zwyżki są w firmach przetwórczych. W firmach pośredniczących sięgają 30 zł, albo się nie zmieniły.

Cennik rzepaku 2021 r.

Poniżej prezentujemy ceny rzepaku zebrane przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych 26 sierpnia 2021 r. na podstawie rozmów ze skupującymi, przeważnie loco magazyn kupującego. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie.

Dzienne ceny skupu rzepaku 2021 r. w kraju w zakładach przetwórczych

- ADM Szamotuły – 2630 (październik),

- ADM Czernin – 2630 (październik),

- Agrolok – 2570,

- Grupa Wilmar – 2500,

- Komagra (Tychy) – 2520,

- Komagra (magazyny własne, Brzeg) – 2590,

- Komagra (Kosów Lacki) – 2420,

- Mosso (Radziejowice) – 2400,

- Mosso (Siedliszce) – 2430,

- ZT Bodaczów – Viterra – 2630,

- ZT Kruszwica (Brzeg, Kruszwica) – 2625 (2590*) sierpień.

Dzienne ceny skupu rzepaku w kraju w firmach pośredniczących

- Agrii – 2480-2550 (w zależności od regionu kraju),

- Agro-Mat – 2550,

- Agro As – 2540 (2560*),

- Ampol-Merol – 2550,

- Chemirol – 2580 (2560*),

- Lechpol Szubin – 2320,

- Pol-Tor – 2550,

- Osadkowski (Górzec) – 2550 (2520*),

- TK Agrotim – 2500,

- Ziarn-Pol – 2560.