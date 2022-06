Im bliżej żniw tym większa niepewność na rynku. Prześledźmy jak zmieniały się ceny rzepaku.







Rzepak zaliczył duże spadki. Oby cena nowych zbiorów była wyższa.

Aktualna cena oderwana od realiów rynkowych

Jeszcze w kwietniu rzepak zbliżał się do magicznej niemal kwoty i był bliski osiągnięcia ceny 5 tys. zł/t. Jednak granica ta nie została przekroczona (być może lokalnie pojawiały się takie oferty). Po bardzo dobrych cenach z kwietnia, przyszedł nieco słabszy maj. Cena lekko spadła, aczkolwiek poziomy ofert wciąż były akceptowalne. Nikt jednak nie spodziewał się tak dużego regresu w końcówce czerwca.

Rzepak pod koniec tygodnia spadł nawet poniżej 3 tys. zł/t. Przy poniesionych w tym sezonie kosztach produkcji cena ta w żadnym wypadku nie jest atrakcyjna. Tym bardziej, że lada moment trzeba będzie ponieść wysokie nakłady założenia kolejnych plantacji na nowy sezon. Ogólnie rzecz ujmując korelacja ceny rzepaku do NPK (na przykładzie Polifoski 6) jest w tym momencie jedną z najgorszych w historii. Przy aktualnej cenie podanie 200 kg Polifoski 6 na hektar to 860 zł, co stanowi 28,5% ceny rzepaku. Przy plonie 3 t/ha samo podanie NPK to prawie 10% całego przychodu. A gdzie saletra, ochrona, paliwo, nasiona, podatki etc?

Poniżej prezentujemy wykres cen - od kwietnia do czerwca (kolejno III dekada kwietnia, II i III dekada maja i na końcu III dekada czerwca).

Na wykresie (rzepak - zielony, Polifoska 6 - żółty) widzimy korelację cen w ostatnim kwartale. W czerwcu po raz pierwszy od bardzo dawna rzepak był tańszy niż popularny nawóz NPK.

Spadek ceny rzepaku w czerwcu

Ceny rzepaku od początku II kwartału do chwili obecnej spadły o 2000 zł. Jaka jest tego przyczyna? Trudno jednoznacznie określić. Wojna na Ukrainie to jedno, ale rynkowe spekulacje to już druga sprawa. Na wykresie widzimy zachowanie cen rzepaku w II kwartale 2022 roku. Im bliżej żniw, tym rzepak stawał się tańszy. Co prawda mówimy o ziarnie z poprzedniego roku, którego na rynku w gospodarstwach wiele nie było, ale od tej ceny będziemy na początku żniw zapewne wyprowadzać nasz punkt odniesienia.

Niestety spadek ceny o 2000 zł to utrata przychodu nawet w granicach 6 tys. zł z hektara (przy plonie 3 t) w odniesieniu do ceny z kwietnia. Aktualna cena jest nie do przyjęcia ze względu na rekordowo wysokie koszta produkcji, dlatego też pomimo rekordowych cen o których się mówi nasz przychód może rekordowo mało znaczyć w tym sezonie w kontekście wartości naszego towaru do nawozów czy paliwa.