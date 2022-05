W ostatnich latach rośliną zyskującą w Polsce dużą popularność, obok soi, jest słonecznik. Jeszcze kilka- kilkanaście lat temu z polami słonecznika kojarzyły nam się Czechy czy południowe landy Niemiec. Swoją wiedzą na temat słonecznika podzielił się z nami Łukasz Winiecki, dyrektor działu nasiennego w firmie Ampol-Merol.

Słonecznik dedykowany jest na gleby lżejsze, gdzie rzepak się nie udaje.

Wbrew powszechnej opinii, słonecznik potrzebuje bardzo dużo składników pokarmowych i przy zbyt niskich dawkach nawozów łatwo może zubożyć glebę.

Siew słonecznika odbywa się około tydzień wcześniej niż ma to miejsce w przypadku kukurydzy, dzięki czemu można lepiej rozłożyć prace w gospodarstwie.

Słonecznika nie należy uprawiać w bliskim zmianowaniu z rzepakiem ze względu na ryzyko porażenia chorobami.

Zagrożenie niszczeniem roślin przez ptaki jest tym mniejsze, im większe są pola, na których siany jest słonecznik.

Słonecznik jest uprawiany w Polsce na większą skalę od zaledwie kilku lat. W 2021 roku areał uprawy tej rośliny wyniósł blisko 20 tys. hektarów, względem nieco ponad 8 tys. ha rok wcześniej. Tendencja wzrostowa jest bardzo dynamiczna, a wielu rolników, którzy raz spróbowali słonecznika podkreśla, że powierzchnia jego zasiewów będzie w ich gospodarstwach systematycznie rosła, ze względu na liczne zalety tej rośliny, zwłaszcza te finansowe.

Wymagania glebowe słonecznika

– Słonecznik dedykowany jest na gleby lżejsze, gdzie rzepak nie udaje się ze względu na warunki glebowe i stosunki wodne. Szczególnie polecany jest w gospodarstwach, gdzie uprawia się dużo kukurydzy, ze względu na ten sam sprzęt do siewu i zbioru, możliwość wpisania w płodozmian i brak kolizji w terminie siewu i zbioru. Korzenie słonecznika sięgają ponad 2 metry w głąb gleby, te najgłębsze transportują wodę, a duża masa korzeni w warstwie ornej odpowiada za pobieranie składników pokarmowych. Jednocześnie, wbrew powszechnej opinii, słonecznik potrzebuje tych składników bardzo dużo i przy zbyt niskich dawkach nawozów łatwo może zubożyć glebę – wyjaśnia dyrektor Winiecki.

Jak podkreśla, plon oleju z hektara słonecznika może być taki jak z hektara rzepaku, ale do tego potrzebne są składniki pokarmowe, zwłaszcza azot. Z tego też względu, słonecznik nie jest polecany do uprawy po sobie i na jednym stanowisku nie powinien być uprawiany częściej niż raz na 4 lata.

Siew słonecznika

– Siew słonecznika odbywa się około tydzień wcześniej niż ma to miejsce w przypadku kukurydzy. Podstawowym czynnikiem jest tu ogrzana gleba. Jednocześnie słonecznik znosi temperatury do -2°C, dlatego może być siany wcześniej niż kukurydza. Daje to też możliwość rozłożenia prac polowych bez kolizji terminów siewu – mówi Łukasz Winiecki.

Jeśli chodzi o aspekt techniczny, siew odbywa się najczęściej siewnikiem do kukurydzy z adaptacją do słonecznika, w rozstawie 75 cm, ale jeszcze lepiej sprawdza się rozstawa buraczana, a więc 45cm. Głębokość siewu powinna być o 2 cm płytsza niż kukurydza na danym stanowisku.

Łukasz Winiecki podkreśla, że słonecznik jest dobrym uzupełnieniem płodozmianu, fot. Maciej Sacha

Ochrona słonecznika

– Siejemy odmianę Aluris CLP, o podwyższonej tolerancji na imazamoks. CLP – clear field plus – firmy BASF, to odmiany najmłodsze genetycznie, o podwyższonym poziomie plonowania i o możliwości ochrony nalistnej substancją imazamoks. Wiele odmian słonecznika odpornych jest też na sulfonylomoczniki. Słonecznika nie należy uprawiać w bliskim zmianowaniu z rzepakiem ze względu na ryzyko porażenia chorobami takimi jak sucha zgnilizna, zgnilizna twardzikowa czy szara pleśń – tłumaczy dyrektor Winiecki.

Podkreśla jednocześnie, że dużą zaletą jest to, że ze względu na brak konieczności wykonywania zabiegów w fazie kwitnienia, nie ma żadnego zagrożenia dla zapylaczy. Co również ważne, na plantacjach słonecznika nie ma większego problemu ze szkodnikami i dzikami, a zagrożenie niszczeniem roślin przez ptaki jest tym mniejsze, im większe są pola, na których siany jest słonecznik.

Zalety uprawy słonecznika

– Decyzja o założeniu plantacji słonecznika jest uwarunkowana przygotowaniem pod trzy grupy roślin w zielonym ładzie. Ceny skupu surowca to około 80% aktualnej ceny rzepaku, co przy stosunkowo niskich kosztach uprawy daje wysoką opłacalność – mówi Łukasz Winiecki.

Rolnicy uprawiający słonecznik często podkreślają, że jest to najbardziej dochodowa roślina w ich gospodarstwach, o nawet lepszej opłacalności niż rzepak. Dla uzyskania najwyższego plonu ważne jest jednak zastosowanie do zbioru specjalistycznej bezrzędowej przystawki do słonecznika, która do minimum ogranicza straty nasion. Jeśli chodzi o dostarczenie składników pokarmowych, słonecznik dobrze reaguje na nawożenie dolistne, zwłaszcza borem. Warto też podkreślić, że resztki pożniwne są łatwiejsze do rozdrobnienia niż w przypadku kukurydzy, ze względu na kruche łodygi, a samosiewy słonecznika są łatwe do zwalczania w roślinie następczej.