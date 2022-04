W niektórych rejonach Polski soja na dobre zagościła w płodozmianach rolników. Sprawdzamy, jakie nowości czekają w tym sezonie od hodowców, a także przyjrzymy się wczesności odmian.

Od momentu, gdy soja nieśmiało wkraczała do polskiego rolnictwa, wiele się zmieniło, co widać choćby po ofercie firm nasienno-hodowlanych i liczbie doświadczeń z soją w roli głównej prowadzonych przez COBORU. Obecnie w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez tę instytucję wpisanych jest aż 38 odmian tego gatunku.

Koniecznie zwróć uwagę na wczesność

Soja jest gatunkiem, który ma duże wymagania cieplne. Suma temperatur efektywnych, czyli ilość ciepła niezbędna do zakwitnienia roślin w ciągu wegetacji, wynosi 1500oC, a 6oC to temperatura fizjologicznego zera. Dla porównanie pszenżyto ozime potrzebuje raptem 1150oC. Zatem w warunkach środowiskowych naszego kraju najlepiej sprawdzą się odmiany o krótkim okresie wegetacji – tzw. ,,000” oraz ,,00”. Wymagają jedynie 120-130oC na wykiełkowanie, rozwój oraz wydanie nasion i dojrzewają zwykle na przełomie sierpnia i września. Oczywiście, można zdecydować się na siew odmian o dłuższym okresie wegetacji, jednak istnieje spore ryzyko, że wymagania cieplne nie zostaną zaspokojone, co będzie miało negatywny wpływ na plonowanie.

W tabeli zestawiono odmiany soi zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Odmian prowadzonym przez COBORU. W dniu pisania tego artykułu dokument liczył 38 pozycji o różnej długości okresu wegetacyjnego. Większość odmian pochodzi z hodowli niemieckich i holenderskich, jednak zaczyna pojawiać się coraz więcej pozycji stworzonych przez polskich naukowców. Najliczniejszą grupę stanowią odmiany wymagające długiego okresu wegetacji, liczące 140-145 dni, gdyż jest ich na liście aż 14. Oczywiście, warto zwrócić na nie uwagę, jednak ich uprawa rekomendowana jest jedynie w tych rejonach, gdzie panują najlepsze warunki środowiskowe do uprawy roślin i są to Dolny Śląsk oraz Opolszczyzna. 11 odmian to odmiany wczesne i bardzo wczesne, zalecane do siewu właśnie na terenie naszego kraju. Cztery z nich stanowią odmiany średniowczesne, które według przedstawicieli można siać na terenie całego kraju. W zestawieniu ujęto także odmiany bardzo późne, które potrzebują aż 155 dni od wykiełkowania do wydania nasion. Odmiany te cechują się wysokim plonowaniem, jednak w polskich warunkach wyłącznie w latach o sprzyjającym przebiegu pogody.

Zdaniem eksperta:

Daniel Jarki, specjalista ds. rozwoju produktu z firmy Saatbau Polska

W tym roku do Krajowego Rejestru zostały wpisane dwie nasze odmiany soi: Adelfia – odmiana późna, która plonowała w 2020 r. na poziomie 118 proc. wzorca, a w 2021 r. 119 proc. wzorca. Drugą odmianą z polską rejestracją jest Pamela, która wpisuje się do grupy odmian wczesnych z wynikiem 106 proc. wzorca w 2020 r. i 105 proc. wzorca w roku 2021.

W tym sezonie skupiamy szczególną uwagę na odmianach wprowadzonych na rynek w zeszłym roku: Adelfia, Abaca i Adessa i jednocześnie rozwijamy odmiany takie, jak bardzo wczesna Ambella, średniowczesna Abelina i Aurelina z grupy odmian późnych.

Obserwujemy duże zainteresowanie odmianami wczesnymi po pierwsze wynika z faktu, że plonują one bardzo dobrze – Pamela, Adessa i Abaca jako odmiany wczesne zaplonowały znacznie ponad wzorzec w doświadczeniach rejestrowych COBORU. Po drugie, wczesne odmiany dojrzewają szybciej, nawet przy niesprzyjającej pogodzie, co ułatwia planowanie zbioru, i umożliwiają terminowy siew rośliny następczej, jaką najczęściej jest pszenica ozima.

Wysokie zapotrzebowanie na nasiona soi w Europie i Polsce przyczyniło się do znacznego wzrostu cen na ten surowiec. Jednocześnie niespotykanie wysokie ceny nawozów zmuszają rolników do poszukiwania upraw niewymagających intensywnego nawożenia.