Soja „lubi” jeszcze cieplejszą glebę niż kukurydza

Tegoroczna wegetacja jest opóźniona. Mamy zimną wiosnę, która zatrzymała prace w polach. Rolnicy wstrzymują się z siewem kukurydzy, ci co planują wysiać soję tym bardziej powinni poczekać.

Kiedy siać soję?

Warunki do siewu soi to temperatura gleby ponad 8°C.

Ważna jest też szczególna dbałość o zaszczepiony materiał siewny.

Co prawda w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że na południu Polski niektórzy wysiali już soję ok. 10 kwietnia, to większość rolników czeka i obserwuje. Zdaniem praktyków, siew należy rozpocząć z tygodniową perspektywą „dobrej” pogody. A niestety na razie nie zanosi się na znaczne ocieplenie aż do początku maja.

Czy to za późno dla soi? Nie, ponieważ jest to roślina ciepłolubna, która „lubi” wyższą temperaturę gleby i to na nią, jak w wypadku kukurydzy, powinno się zwracać uwagę w pierwszej kolejności, decydując się na siew.

Warunki dla siewu soi

Temperatura gleby, na głębokość siewu 5 cm powinna wynosić ponad 8 stopni Celsjusza, a najlepiej 10, ponieważ gdy jest ona zbyt chłodna, wówczas po pierwsze opóźnione są wschody roślin, po drugie istnieje większe ryzyko uszkodzeń po przymrozkowych. Roślina ta dobrze kiełkuje, kiedy temperatura powietrza wynosi 10–15 st. C, niestety obecnie takiej nie mamy. Chociaż zbliżamy się do końca trzeciej dekady kwietnia, a więc typowego czasu siewu soi. Optymalny termin siewu wyznaczony jest u nas do końca I dekady maja, ale wiele na to wskazuje, że w tym roku się on trochę przeciągnie.

Soja znosi przymrozki do -3 st. C, przy -5 st. C „zanotuje” uszczerbek w rozwoju, ale będzie się odbudowywać, ale poniżej -5 st. C sobie nie poradzi.

Jaka obsada soi?

Soję sieje się zwykle na głębokość 3-4 cm, w rozstawie rzędów 15-25 cm. Norma wysiewu uzależniona jest od masy 1000 nasion, a także ich czystości i zdolności kiełkowania (ważne dane hodowcy). Zdaniem praktyka, w wypadku gęstości siewu, zasada jest taka, że jeśli mamy bardzo wczesną odmianę, to wykonujemy gęstszy siew, a jeśli późniejszą – rzadszy. W wypadku odmian bardzo wczesnych to 60-70 szt./m², a przy odmianach późniejszych – 60 szt./m².

Ważna jest też szczególna dbałość o zaszczepiony materiał siewny, bo na skutek temperatury i promieniowania słonecznego bakterie zginą. Stąd ważne, aby przechowywać je w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu i sukcesywnie dowozić na pole.

Odmiany soi polecane w regionach

Poniżej jeszcze raz przedstawiamy Listę Odmian Zalecanych dla soi na 2021 dla poszczególnych grup wczesności, w poszczególnych regionach kraju (źródło: COBORU).

Odmiany soi bardzo wczesne i wczesne:

1. Woj. dolnośląskie: Adessa;

2. Woj. kujawsko-pomorskie: Adessa, Erica, Mayrika;

3. Woj. lubuskie: Adessa;

4. Woj. łódzkie: Erica;

5. Woj. mazowieckie: Adessa, Erica;

6. Woj. podkarpackie: Adessa;

7. Woj. podlaskie: Erica, Ambella;

8. Woj. pomorskie: Adessa, Erica, Mayrika;

9. Woj. śląskie: Adessa, Erica;

10. Woj. warmińsko-mazurskie: Erica;

11. Woj. wielkopolskie: Mayrika;

12. Woj. zachodniopomorskie: Adessa.

Odmiany soi średnio wczesne i średnio późne:

1. Woj. dolnośląskie: Abelina;

2. Woj. kujawsko-pomorskie: Abelina, Sirelia, Obelix;

3. Woj. lubelskie: Abelina, Sirelia, Obelix;

4. Woj. lubuskie: Abelina, Sirelia, Obelix;

5. Woj. łódzkie: Abelina, Sirelia, Obelix;

6. Woj. małopolskie: Abelina, Sirelia;

7. Woj. mazowieckie: Abelina, Sirelia, Obelix;

8. Woj. opolskie: Sirelia;

9. Woj. podkarpackie: Abelina, Sirelia, Obelix;

10. Woj. podlaskie: Abelina, Sirelia, Obelix;

11. Woj. śląskie: Abelina;

12. Woj. świętokrzyskie: Abelina, Obelix;

13. Woj. warmińsko-mazurskie: Abelina;

14. Woj. wielkopolskie: Abelina, Sirelia;

15. Woj. zachodniopomorskie: Abelina.

Odmiany soi późne:

1. Woj. dolnośląskie: Acardia, Albiensis;

2. Woj. kujawsko-pomorskie: Acardia, ES Comandor, Viola;

3. Woj. lubelskie: ES Comandor, Brunensis;

4. Woj. lubuskie: Acardia, Viola;

5. Woj. łódzkie: Acardia, Aurelina, Moravians;

6. Woj. małopolskie: ES Comandor, Viola, Aligator;

7. Woj. opolskie: Acardia, ES Comandor, Viola, Albiensis, Achillea, Regina;

8. Woj. podkarpackie: Acardia, ES Comandor, Albiensis, Moravians, Achillea;

9. Woj. śląskie: Viola, Aurelina;

10. Woj. świętokrzyskie: ES Comandor, Viola, Brunensis;

11. Woj. wielkopolskie: Acardia, ES Comandor, Viola, Albiensis.

Odmiany bardzo późne:

1. Woj. dolnośląskie: Bettina, Tertia;

2. Woj. lubelskie: Kofu, Naya, Petrina;

3. Woj. opolskie: Kofu, Bettina, Petrina, Tertia;

4. Woj. świętokrzyskie: Kofu, Naya;

5. Woj. wielkopolskie: Kofu.