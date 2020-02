Soja ma szansę na rozwój uprawy tak jak kukurydza?

Jeszcze niedawno kukurydza była nieznaną rośliną na naszych polach, a dzisiaj uprawia się jej ponad 1,2 mln ha. Czy to samo czeka soję? Raczej nie na taką skalę, ale wzrost zainteresowania już jest obserwowany. Jest dużo szans, ale też i problemów na drodze rozwoju uprawy tego gatunku.

Niedawno w gmachu resortu rolnictwa odbyła się konferencja na temat „Możliwości zwiększenia powierzchni uprawy soi w Polsce”. Mówiono na niej o blaskach, ale i cieniach tej rozwijającej się uprawy.

Jan Białkowski, wiceminister rolnictwa, fot. M. Tyszka

- 4 mld zł to wartość rocznego zakupu soi, którą sprowadzamy do kraju – powiedział podczas otwarcia konferencji Jan Białkowski, wiceminister rolnictwa. Jest więc o co walczyć, aby też wolumen zmniejszyć i zagospodarować go własnym, krajowym produktem.

- Potencjał plonowania, duża plastyczność środowiskowa współczesnych odmian soi i funkcjonujący już w kraju system rekomendacji jej odmian pozwalają zakładać, że gatunek ten można uprawiać w Polsce na co najmniej 200-250 tys. ha – powiedział podczas spotkania prof. Edward Gacek, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Obecna skala produkcji oceniana jest na około 20 tys. ha. Polscy rolnicy uczą się uprawy.

Prof. Edward Gacek, dyrektor COBORU, fot. M. Tyszka

Jak powiedział podczas konferencji jeden z rolników uprawiających ten gatunek: "Soja jest prosta w uprawie, ale nie wybacza błędów. Poza tym jak się rolnik raz zrazi, to już trudno powrócić do uprawy".

Zdaniem prof. Gacka nie ma przeszkód do uprawy tej rośliny, jednak według osób biorących udział w dyskusji jednym z problemów rozwoju produkcji tego gatunku może być skup. A konkretnie brak możliwości zbytu małych ilości soi – nie pełno samochodowych (25 t). W Polsce bowiem rolnicy przeważnie dopiero sprawdzają tę uprawę, stąd decydują się na kilkuhektarowe plantacje.

Kolejnym problemem rozwoju tego gatunku jest na obszarach EFA niemożność ochrony ich środkami ochrony roślin. Jednak podczas spotkania Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w resorcie rolnictwa powiedziała, że w przyszłej perspektywie finansowej nie będzie już obowiązku zazieleniania. Bruksela w to miejsce, w nowej perspektywie od roku 2022, ma zaproponować Ekoprogramy. Mają one obejmować proste działania, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko.

Prof. Edward Gacek podczas swojego wystąpienia przypomniał, że obecnie w Krajowym Rejestrze znajduje się 26 odmian soi, w tym cztery zarejestrowane w 2020 r. Z kolei we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Uprawnych (CCA) jest ich aż 522. Oczywiście nie wszystkie nadają się do uprawy w Polsce, ale niewątpliwie jest z czego wybierać. Dzięki nowym odmianom następuje stały wzrost wysokości i wierności plonowania (średnio o 1-2 proc. rocznie). Ekspert zauważa, że rolnicy powinni brać pod uwagę Listy Odmian Zalecanych, które od 2020 r. będą opracowywane dla każdego z województw. Zawarte są tam kreacje odmianowe przebadane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego polecane konkretnie do danego regionu gospodarowania.

Jak podał profesor, średni plon soi w 2019 r. wyniósł 26,7 dt/ha, w roku 2018 było to 36,3 dt/ha, a w 2017 – 33,3 dt/ha. Zauważył on też bardzo dużą rozbieżność plonowania, która waha się od 7,6 do 55,6 dt/ha.

- Rejon południowy Polski do uprawy soi należy uznać za najkorzystniejszy w kraju, ze względu na najdłuższy okres wegetacji, najwyższe sumy temperatur, poziomi i rozkład opadów – mówił prof. Gacek. Jego zdaniem dobór odmian soi dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania, będzie podstawowym warunkiem rozszerzenia ich uprawy.

Klemens Mechtler z AGES, fot. M. Tyszka

Wzorem dla niego jest Austria, gdzie jest dziesięć razy mniejszy areał gruntów ornych, a uprawia się aż 70 tys. ha soi, zaś w planach jest 100 tys. ha. Analogicznie w naszym kraju powinno być zatem aż 700 tys. ha tego gatunku, a do takiego wyniku jeszcze nam dużo brakuje.

Gościem spotkania był przedstawiciel właśnie z Austrii – Klemens Mechtler - dyrektor Departamentu Badania Odmian Roślin z Austriackiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności AGES, który podkreślił, że na szeroką skalę uprawa tego gatunku w jego kraju ruszyła jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia. Wówczas działanie to było subsydiowane.

Jarosław Iwaniuk z Agrolok, fot. M. Tyszka

Podczas spotkania miał swoje wystąpienie również przedstawiciel Agrolok, firmy która m.in. zajmuje się skupem surowca. Jarosław Iwaniuk podkreślał, że firma skupuje też mniejsze ilości soi, ale wówczas koszty transportu leżą po stronie rolnika, w wypadku 25 t Agrolok oferuje własny transport. Parametry i cechy skupowanych nasion to: wilgotność maks. 13 proc., zanieczyszczenie maks. 2 proc., ziarno non GMO, towar pochodzenia polskiego.

Podczas spotkania nie zabrakło głosu praktyka. Bardzo ciekawe informacje na temat uprawy soi zdradził rolnik - Franciszek Ostapczuk, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Bielczanka z województwa małopolskiego, który obecnie uprawia ok. 100 ha tego gatunku. O jego doświadczeniach napiszemy oddzielny artykuł na łamach marcowego wydania miesięcznika Farmer.