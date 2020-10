Soja podrożała – jakie ceny?

Trwają obecnie zbiory soi. Cena tego gatunku w ciągu ostatniego tygodnia poszła w górę i coraz więcej firm za tonę nasion oferuje ponad 1500 zł netto.

Obecnie cena soi kształtuje się, tak jak miało to miejsce kilka dni temu, w przedziale od 1400 do 1580 zł/t netto. Jednak średnia cena znacznie wzrosła i wynosi ok. 1500 zł/t netto.

Poniżej notowania roślin oleistych na światowych giełdach.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przygotowało zestawienie na podstawie rozmów ze skupującymi 2 października 2020 r. Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach - wilgotność 13 proc. i zanieczyszczenia 2 proc. w zł/t netto:

- Agrocentrum Strzelce Opolskie – 1465,

- AgroGold Sarbice Drugie – 1500,

- Agrolok Osiek – 1575,

- Agrolok Różewo – 1545,

- Agro-Mat Braszowice – 1450,

- AgroNowak Września – 1500 (cena z odbiorem z gospodarstwa),

- Agropol Łosiów – 1450,

- Akord Agro Poniec – 1400,

- AP Trans Energy Pawonków – 1580,

- Cefetra Pawłów – 1550,

- Ełpol Kiełczygłów – 1470,

- FHU Gawor Chróścina – 1470,

- Foder Bio Tech Dębowa Góra – 1550,

- Glencore Polska – 1510-1550 (w zależności od regionu),

- Olewnik-EXPO Drobin (30 proc. białka) – 1550,

- Olewnik-EXPO Drobin (33 proc. białka) – 1580,

- Osadkowski SA Bierutów – 1400,

- Osadkowski – Cebulski Legnica – 1550,

- PMN Agro Parczew – 1550,

- POL – TOR Pakosławice – 1470,

- Solarcorn Janówek – 1450,

- Weltsamen Posmykowizna – 1470,

- Wipasz Zadąbrowie – 1400,

- WP Piast Lewkowiec – 1575.